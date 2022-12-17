"Путин не хочет заканчивать войну": РФ не готова к переговорам и воюет на истощение – директор ЦРУ

Кремль не настроен на серьезный диалог с Украиной, вместо этого оккупанты затягивают войну и воюют на истощение.

Директор ЦРУ заявил, что РФ не готова к переговорам и воюет на истощение/ УНИАН, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин пока не хочет вести серьезные переговоры с Украиной относительно завершения войны.

Чтобы закончить войну с помощью переговоров, стороны должны иметь серьезный подход. А вот со стороны Москвы такого подхода сейчас не видно. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс в эфире телеканала PBS.

Он подчеркнул, что россияне серьезно не настроены на реальные переговоры.

Также Бернс добавил, что Путин, очевидно не хочет сейчас завершать войну против Украины и собирается воевать на истощение.

"Я имею в виду, что прямо сейчас Владимир Путин показывает все признаки того, что он не хочет отступать, он собирается продолжать эту войну на истощение столько, сколько сможет", – отмечает директор ЦРУ.

Ранее военный эксперт Павел Нарожный отмечал, что российский диктатор Владимир Путин не настроен завершать войну. Специалист считает, что даже смерть российского диктатора Владимира Путина вряд ли поставит точку в войне против Украины.

Напомним, российский правозащитник Марк Фейгин говорил, что мечта диктатора РФ Владимира Путина захватить Киев не осуществится, ведь, принимая во внимание темп продвижения российского оккупационного войска на других направлениях, в столице Украины захватчики могут прийти разве что через 20-30 лет.

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