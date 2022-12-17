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Военный эксперт предположил, положит ли край войне смерть Путина

17 декабря 2022, 03:05
Военный эксперт Павел Нарожный предположил, могут ли потери на фронте изменить настроения россиян и остановит ли войну смерть Путина.
Путин, Кремль
Военный эксперт предположил, положит ли край войне смерть Путина / https://ua.depositphotos.com

Россия на протяжении почти 10 месяцев терпит сокрушительное поражение на фронте в Украине. Тем не менее, российский диктатор Владимир Путин не настроен завершать войну.

Сложно определить, где именно будет точка бифуркации, после которой страна-агрессор, Россия, будет готова прекратить боевые действия. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный

Специалист считает, что даже смерть российского диктатора Владимира Путина вряд ли поставит точку в войне против Украины.

"Когда умрет Путин – или его убьют, или его жизнь оборвется по естественным причинам – в России начнется деление власти. Всей этой стае определенное время просто будет не до Украины", – сказал он.

По мнению Нарожного, ни один из представителей российской политической верхушки (по типу Кадырова или Пригожина) не отступит от намерений завоевать Украину.

"Когда кто-то из этих "князьков" получит корону, усядется на троне и начнет получать деньги, то снова попрет на Украину. Это вопрос времени. Для россиян Украина – это экзистенциальная проблема", – подытожил военный эксперт.

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны ISW отмечали, что российский диктатор Владимир Путин осознает все проблемы, которые есть сейчас в России и оккупационной армии, однако пытается переложить ответственность с себя на других. Он пытается сохранить позицию, которую он пытался занимать на протяжении своего правления.

Также сообщалось, что директор страны-агрессора России Владимир Путин заговорил о возможном завершении войны. По его словам, процесс урегулирования с Украиной будет "непростым и потребует определенного времени". Российский диктатор прямо заявил, что РФ готова к переговорам. Мол, без них всё равно не удастся обойтись.

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