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Военный эксперт рассказал, повлияет ли смерть Путина на окончание войны РФ и Украины

30 ноября 2022, 02:45

По мнению эксперта, маловероятные любые варианты развития событий, при которых не Украине не пришлось бы продолжать борьбу против российских агрессоров.

Путин, Кремль
Военный эксперт рассказал, повлияет ли смерть Путина на окончание войны РФ и Украины / https://ua.depositphotos.com

Кончина российского диктатора Владимира Путина никак не отразится на ходе войны России против Украины – ведь там войну поддерживает не только он, но и его ближайшее кремлевское окружение. Об этом в эфире "24 канала" заявил известный военный эксперт и полковник Петр Черник.

"Она (ситуация — Главред) вообще не изменится кардинальным образом никак. Пора наконец-то усвоить финальный исторический урок в нашем цивилизационном противостоянии с ними. Мы с ними сражаемся с 1240 года, когда татаро-монголы обложили Киев, и кстати, полностью его вырезали, из 50 тысяч человек осталось всего-навсего 2 тысячи", — сказал эксперт

По мнению эксперта, маловероятные любые варианты развития событий, при которых не Украине не пришлось бы продолжать изнурительную борьбу против российских агрессоров.

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Напомним, ранее офицер ВСУ Игорь Лапин говорил, что повторное наступление россиян с территории Беларуси вполне реально. Оно может произойти, когда войска РФ будут существенно проигрывать Вооруженным силам Украины.

"Я убежден, что будет повторное наступление из Беларуси. Как только наши войска будут освобождать крупные города, например Херсон, это обязательно произойдет. Это же касается и Луганской и Донецкой областей. Это нужно россиянам, чтобы отвлечь внимание наших сил и растянуть тылы украинской армии", - сказал Лапин.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты могут повторить попытку атаковать Киев. Новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году.

По словам Арестовича, боеспособная группировка российской армии на территории Беларуси не будет сформирована "ни сегодня, ни завтра, ни через две-три недели". Накопить достаточно сил для такого наступления россиянам удастся не раньше, чем в конце ноября или в начале декабря.

Другие новости:

война России и Украины Петр Черник
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