"Мы готовы": Путин высказался о завершении войны против Украины

Российский диктатор прямо заявил, что РФ готова к переговорам. Мол, без них все равно не удастся обойтись.

Путин высказался об окончании войны против Украины/ сайт Кремля, Минобороны РФ

Директор страны-агрессора России Владимир Путин заговорил о возможном окончании войны.

По его словам, процесс урегулирования с Украиной будет "непростым и потребует определенного времени". Об этом диктатор РФ сказал во время пресс-конференции в Кыргызстане в пятницу, 9 декабря.

"Процесс урегулирования с Украиной, наверное, будет непростым и потребует определенного времени, но так или иначе всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле", – сказал диктатор РФ.

В то же время он снова начал говорить о переговорах. Сказал, якобы Россия готова садиться за стол переговоров, но хочет "гарантий безопасности".

При этом российский диктатор отмечает, якобы "без переговоров не обойтись".

"О чем, и можно ли с кем-то разговаривать, где гарантии. Вот это, конечно, вопрос. Но всё равно, в конечном счете, договариваться придется. Я уже много раз говорил, что мы к этим договоренностям готовы", – сказал президент страны-агрессора РФ.

Напомним, во время этой пресс-конференции Путин сделал новое заявление о кровавой войне, развязанной против Украины. На фоне оглушительных провалов российских оккупантов в Украине хозяин Кремля попытался убедить в том, что война, которую он стыдливо называет "специальной военной операцией", якобы идет по плану.

Ранее Путин признался, что планировал осуществить вооруженное вторжение в Украину еще раньше и объяснил, почему "отложил" это преступное решение. Он сказал, якобы "надеялся на Минские договоренности", но его "обманули".

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