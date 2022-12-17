Ракетные удары РФ: США готовы предоставлять Украине оборудование для быстрого ремонта энергообъектов – ОП

Джеффри Пайетт и Бриджит Бринк заверили, что США могут предоставить Украине необходимое оборудование.

Ермак сообщил, что США готовы предоставлять Украине оборудование для быстрого ремонта энергообъектов/ УНИАН

Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине специальное оборудование, чтобы энергетики могли быстрее восстанавливать энергообъекты и возвращать свет в дома украинцев после российских ракетных обстрелов.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Соответствующий вопрос он обсудил с помощником государственного секретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайеттом и чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк, с которыми провел встречу.

"Наша страна нуждается в оборудовании и другой помощи для быстрого восстановления объектов теплоснабжения и энергетики после ракетных ударов со стороны РФ", – отмечает Ермак.

Об этом он проинформировал американских партнеров и получил от них заверения, что США предоставят Украине оборудование, которое поможет быстро восстановить инфраструктуру.

"Представители США со своей стороны заверили в готовности предоставлять помощь Украине, в частности необходимое оборудование, для эффективной поддержки украинского народа", – отмечает Ермак.

Ракетный удар РФ по Украине 16 декабря

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

В Кривом Роге ракета попала в жилой дом. Вследствие этого погибли два человека, еще шестеро получили травмы, среди них трое детей. Позже стало известно, что погибли три человека – молодые супруги и пожилая женщина. Из-под обломков дома пытались достать маленького сына погибшего супруга.

В Киеве из-за ракетной атаки были перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что в РФ уже наблюдаются серьезные проблемы с запасами. Во время ракетного обстрела оккупанты использовали ракеты, которые были сразу из-под конвейера.

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