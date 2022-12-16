"Прямо из-под конвейера": в ВСУ рассказали, какими ракетами РФ обстреляла Украину

Российские оккупанты терроризируют украинцев ракетными ударами. Однако в РФ уже наблюдаются серьезные проблемы с запасами. Во время ракетного обстрела оккупанты использовали ракеты, которые были сразу из-под конвейера. Об этом во время телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Такой вывод был сделан исходя из даты производства российских "Калибров" и Х-101.
"На российских ракетах есть дата маркировки. Некоторые типы ракет уходят фактически с конвейера. Например, выпущенные летом, осенью. Это "Калибр" и Х-101. Возможно, "Искандер". Они тратят больше запасов, чем пополняет производство", – сказал Игнат.
Он убежден, что именно санкции принесут РФ проблемы и смогут истощить ракетные запасы врага.
"Если добавить к этому жесткие санкции, которые будут выполняться, контролироваться всеми государствами, которые могут производить запчасти, то этот показатель можно увеличить в нашу пользу", – добавил Юрий Игнат.
Ракетный удар РФ по Украине
Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.
Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.
Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.
В стране-агрессоре России выступили с циничным заявлением о массированной ракетной атаки на Украину. Пока российские снаряды убивали мирных украинцев и разрушали инфраструктуру нашей страны, в Кремле назвали свои военные преступления "гуманитарной ракетной атакой".
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