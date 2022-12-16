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"Это спасение жизней": Зеленский твердо обратился к Западу с просьбой о помощи

16 декабря 2022, 21:21
Президент Украины призывает мировых лидеров предоставить Украине системы ПВО.
ПВО, Владимир Зеленский
Зеленский требует от партнеров ПВО / Коллаж фото Офис президента, АрміяInform

Россия продолжает терроризировать украинцев ракетными ударами. Защитники мастерски уничтожают вражеские ракеты, однако Украина нуждается в поставках ПВО, чтобы мирные жители были в полной безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что среди целей российских оккупантов не было военных объектов.

"Террористам нужна такая массированность ракетных налетов, чтобы хотя бы часть их "изделий" достигала назначенных целей. Все их мишени сегодня гражданские, и это преимущественно энергетика и объекты теплоснабжения", - сказал Зеленский.

Президент призвал партнеров помочь закрыть Украине небо.

"Буду повторять это постоянно: Уважаемые наши партнеры, найдите возможность предоставить нам надежный щит ПВО. Это спасение жизней людей", - отметил Зеленский.

Владимир Зеленский
Зеленский требует от партнеров ПВО / скриншот из видео

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

В стране-агрессоре России выступили с циничным заявлением о массированной ракетной атаки на Украину. Пока российские снаряды убивали мирных украинцев и разрушали инфраструктуру нашей страны, в Кремле назвали свои военные преступления "гуманитарной ракетной атакой".

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