Двое погибших, еще двое до сих пор под завалами: последствия попадания ракеты в жилой дом в Кривом Роге

Шесть человек получили травмы из-за российской ракеты, среди них трое детей.

Последствия попадания ракеты в жилой дом в Кривом Роге/ ГСЧС Украины

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине.

Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома. О последствиях попадания ракеты сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

Два человека погибли. Еще шестеро получили травмы, среди них трое детей.

"Под завалами возможно находится 2 человека, из них 1 ребенок. Спасательные службы продолжают работать на месте", – рассказал Тимошенко.

О ликвидации последствий удара рассказали также в ГСЧС Украины. Спасатели продолжают работу. Отмечается, что под завалами еще могут находиться люди.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты запустили по Украине около 60 ракет утром 16 декабря. После этого он заявлял, что оккупанты сделали еще два залпа ракетами "Калибр". Затем сообщалось уже о третьей волне запуска ракет

В разных в Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Три удара были нанесены по критической инфраструктуре Харьковщины, также оккупанты ударили по энергообъектам в других областях. В столице Украины произошли взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах.

В Кривом Роге ракета попала в жилой дом. Под завалами оказались люди. Оттуда уже достали девочку. Какое состояние у ребенка, пока неизвестно.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

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