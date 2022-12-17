Представитель Госдепа подчеркнул, что Штаты и в дальнейшем будут оказывать поддержку Украине в сфере безопасности.

В США поставили РФ на место из-за нытья о поставках ЗРК Patriot Украине / Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

В Соединенных Штатах Америки ответили на нытье российских чиновников относительно того, что поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot якобы "приведут к непредсказуемым последствиям". США подчеркнули, что РФ единолично несет ответственность за любые провокации в отношении войны в Украине. Об этом заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател в комментарии CNN.

"Единственные провокационные меры, которые были приняты на протяжении всего этого конфликта, осуществляются Россией. США не находятся и никогда не находились в состоянии войны с Россией", - подчеркнул он.

Представитель Госдепа отметил, что США делают "именно то, что должны делать".

Ведант Пател подчеркнул, что Штаты и в дальнейшем будут оказывать поддержку Украине в сфере безопасности, чтобы наше государство могло защитить свою территориальную целостность.

Передача Украине ПВО Patriot

Как сообщал Главред, США завершают подготовку по отправке в Украину системы противоракетной обороны Patriot. Как отметил министр обороны Украины Алексей Резников, системы ПВО Patriot могут появиться на поле боя уже на следующем этапе войны.

"Мы уже долгое время обсуждаем передачу Украине систем Patriot с нашими партнерами, потому что эта система дорога и разработана с высокой степенью сложности. Я считаю, что Patriot также могут появиться на нашем поле боя, но на следующем этапе", - отметил министр.

Известно, что американские партнеры планируют отправить в Украину одну батарею ЗРК Patriot, которая охватывает до восьми пусковых установок. Комплексы ПВО выделят из запасов Пентагона и переместят их из другой страны.

Недавно президент США Джо Байден намекнул на новости о возможных поставках Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Прямо перед посадкой Байдена на президентский самолет репортер спросил у него, будут ли США передавать Украине ракетные комплексы Patriot. "Вы все услышите через несколько минут", - сказал Байден.

Как заметил редактор военного портала Defense Express Олег Катков, американская система ПВО Patriot легко способна сбивать иранские дроны модели "Шахед", но она в принципе предназначена для уничтожения баллистических ракет.

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