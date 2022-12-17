glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В США поставили РФ на место из-за нытья о поставках ЗРК Patriot Украине

17 декабря 2022, 00:10
Представитель Госдепа подчеркнул, что Штаты и в дальнейшем будут оказывать поддержку Украине в сфере безопасности.
В США поставили РФ на место из-за нытья о поставках ЗРК Patriot Украине
В США поставили РФ на место из-за нытья о поставках ЗРК Patriot Украине / Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

В Соединенных Штатах Америки ответили на нытье российских чиновников относительно того, что поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot якобы "приведут к непредсказуемым последствиям". США подчеркнули, что РФ единолично несет ответственность за любые провокации в отношении войны в Украине. Об этом заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател в комментарии CNN.

"Единственные провокационные меры, которые были приняты на протяжении всего этого конфликта, осуществляются Россией. США не находятся и никогда не находились в состоянии войны с Россией", - подчеркнул он.

Представитель Госдепа отметил, что США делают "именно то, что должны делать".

Ведант Пател подчеркнул, что Штаты и в дальнейшем будут оказывать поддержку Украине в сфере безопасности, чтобы наше государство могло защитить свою территориальную целостность.

Передача Украине ПВО Patriot

Как сообщал Главред, США завершают подготовку по отправке в Украину системы противоракетной обороны Patriot. Как отметил министр обороны Украины Алексей Резников, системы ПВО Patriot могут появиться на поле боя уже на следующем этапе войны.

"Мы уже долгое время обсуждаем передачу Украине систем Patriot с нашими партнерами, потому что эта система дорога и разработана с высокой степенью сложности. Я считаю, что Patriot также могут появиться на нашем поле боя, но на следующем этапе", - отметил министр.

Известно, что американские партнеры планируют отправить в Украину одну батарею ЗРК Patriot, которая охватывает до восьми пусковых установок. Комплексы ПВО выделят из запасов Пентагона и переместят их из другой страны.

Недавно президент США Джо Байден намекнул на новости о возможных поставках Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Прямо перед посадкой Байдена на президентский самолет репортер спросил у него, будут ли США передавать Украине ракетные комплексы Patriot. "Вы все услышите через несколько минут", - сказал Байден.

Как заметил редактор военного портала Defense Express Олег Катков, американская система ПВО Patriot легко способна сбивать иранские дроны модели "Шахед", но она в принципе предназначена для уничтожения баллистических ракет.

Вас может заинтересовать:

война в Украине военная помощь ЗРК Patriot
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:10

В США поставили РФ на место из-за нытья о поставках ЗРК Patriot Украине

16 декабря, пятница
23:29

Николай II: Волочкова показала своего жениха

23:25

Может повлиял на объемы помощи: Британия проверяет значение военного вклада в УкраинуВидео

23:10

"Готовятся к большому штурму": британский генерал объяснил, зачем россияне "кошмарят" УкраинуВидео

22:49

Жадан страстно зацеловал Кристину Соловей

Реклама
22:38

Леся Никитюк вызверилась на подписчиц

22:31

"Вы все услышите": Байден намекнул на новости о поставках Украине ПВО PatriotВидео

22:20

Михалков попал под санкции ЕС и теперь не увидит свою виллу в Италии

22:00

"Путин планирует длительную войну": Столтенберг заявил, что Россия готовится к новым наступлениямВидео

21:46

"Прямо из-под конвейера": в ВСУ рассказали, какими ракетами РФ обстреляла УкраинуВидео

21:21

"Это спасение жизней": Зеленский твердо обратился к Западу с просьбой о помощи

21:15

Гороскоп на завтра 17 декабря 2022: Козерогам – отдых, Девам – апатия, а Тельцам – стрессы

20:45

Треть киевлян уже имеют тепло и воду, остальным вернут до утра - КличкоВидео

20:35

Запасы ракет в РФ не иссякнут: генерал-лейтенант о том, чего не нужно ждать прекращения атакВидео

20:18

Приметы на 17 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год бить счастливымВидео

19:58

Российская ракета убила молодых супругов в Кривом Роге, их ребенок – под заваламиВидео

19:25

"Это маленькая советская армия": Касьянов о возможном вторжении Беларуси в УкраинуВидео

19:23

Апокалипсис откладывается: почему Россия не сможет разбить всю энергосистему Украинымнение

19:21

Виталий Портников. Путин продолжает свирепствоватьВидеоблоги

18:37

"Ракеты добра": кремлевские приспешники поразили цинизмом по поводу массированной атаки на УкраинуВидео

Реклама
18:19

США не видят подготовки наступления РФ на Киев - Белый домВидео

18:13

Россияне ищут приёмы и способы, но получается не оченьмнение

17:34

"РФ может прибегнуть к повторным ударам": в Минобороны объяснили подлую стратегию россиянВидео

16:59

Ракетный обстрел Украины: на восстановление энергосистемы понадобиться больше времени - УкрэнергоВидео

16:45

Во время атаки на Украину несколько вражеских ракет упали на территории РФ: россияне обвинили НЛОВидео

16:24

В Британии поставили "золотой" памятник Путину с головой-"пенисом"Видео

15:59

ЕС вводит 9 пакет жестких санкций против РФ: что о нем известноВидео

15:41

Путину уже не хватает денег: в Госдепе рассказали, как санкции лупят по экономике РФВидео

15:34

Чрезвычайная ситуация: Укрэнерго сообщило о системной аварии в энергосистеме УкраиныВидео

15:30

"Попытаются поставить Киев и ВСУ на колени, перерезав все пути": Касьянов объяснил коварный план РФВидео

15:02

ФИФА отказалась пустить Зеленского выступить с речью о мире в финале ЧМ-2022 по футболу - CNN

14:45

Мы сбили 86% ракет РФ, оккупанты опозорились массированной атакой – Арестович о результатах работы ПВОВидео

14:30

Что делать и как жить киевлянам в случае долгого блэкаута: детальная инструкция от мэрииВидео

14:11

Что означают эти обстрелы наших гражданских объектовмнение

14:06

"Надеюсь, рак": пропагандист Соловьев сильно похудел и осунулся

13:44

"Вы там что, совсем уже?": Данилко высмеял русских пропагандистов, анонсирующую его концерты в РФВидео

13:42

Путин выгнал неугодных Хаматову и Раппопорт из попечительского совета благотворительного фонда

13:19

Массированный ракетный удар РФ по Украине: Жданов объяснил логику оккупантовВидео

12:49

Седокова потрусила дряблым обнаженным телом в Париже

12:48

Пентагон ускоряет подписание контрактов на поставку оружия ВСУ - BloombergВидео

Реклама
12:40

Ракета попала в жилой дом в Кривом Роге: в ОП рассказали о погибших и пострадавшихФото

12:28

Потребуется более трех недель на подготовку: Юрий Касьянов - об угрозе наступления РФ с Беларуси

11:49

Путина публично унизили, а он добивает себя пакетом "самоубийственных решений" – ПионтковскийВидео

11:42

Враги выпустили по Украине 60 ракет: в Воздушных силах озвучили детали обстрелаВидео

11:12

Оккупанты ударили ракетой по больнице в Купянске: в ОВА рассказали о последствиях

10:53

В Киеве из-за ракетной атаки врагов перебои с водой - КличкоВидео

10:10

Военный эксперт рассказал, как будут возвращать умы жителей освобожденных Крыма и ДонбассаВидео

09:52

В Кривом Роге ракета попала в жилой дом: из-под завалов достали ребенка, поиски людей продолжаются

09:19

Семь женских имен, чьи владелицы неразлучны с успехомВидео

09:01

РФ ударила ракетами по Украине: взрывы в Киеве и ряде областей, есть "прилеты"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять