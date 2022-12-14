Байден одобрит передачу ЗРК Patriot Украине: в Кремле нервно отреагировали

Минобороны США работает над деталями программы подготовки украинских военных, которая, вероятно, пройдет в Германии.

Украине передадут ЗРК Patriot / Defense.gov/John Hamilton

США готовятся передать Украине ЗРК Patriot, этот план должен получить одобрение президента Джо Байдена.

Ранее Белый дом не поддерживал передачу Украине определенного современного вооружения, в том числе ракет большой дальности, истребителей и танков, объясняя это сложностью технического обслуживания и тем, что, по мнению России, "это еще больше вовлечет США в войну", пишет The Washington Post.

Однако в последние недели, когда РФ активизировала атаки и усилила сотрудничество с Ираном, Совет нацбезопасности Белого дома рекомендовал изменить подход.

Цитируется высокопоставленный представитель Белого дома, который говорит, что Байден одобрит план передачи Украине Patriot только после того, как Пентагон ответит на все вопросы об обучении и техническом обслуживании, законности передачи и ее влиянии на боеготовность США.

Уточняется, что Минобороны США работает над деталями программы подготовки, которая, вероятно, пройдет в Германии. Обучение может занимать больше шести месяцев "в обычных условиях".

Реакция Кремля

В свою очередь пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах США поставить Украине ЗРК Patriot, заявил, что Кремль ждет подтверждения этой информации.

Также спикер диктатора РФ считает, что данные ЗРК "безусловно" станут целью для российских оккупантов.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Передача Украине ПВО Patriot

Как сообщал Главред, ранее министр обороны фрг Кристине Ламбрехт предложила Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства. В частности, было предложено использовать истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.

21 ноября вице-премьер-министр, глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак предложил разместить дополнительные установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot у границы с Украиной.

После этого Берлин дал понять, что предложенные Польше ЗРК Patriot предназначены только для использования на территории НАТО.

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Польши переместить в Украину батареи ПВО Patriot. По его словам, Альянс предоставил Украине системы противовоздушной обороны, но если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.

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