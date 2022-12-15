По мнению эксперта Олега Каткова, система ПВО Patriot в принципе предназначена для охоты за более серьезными целями, нежели иранские дроны "Шахед".

Военный эксперт пояснил, сможет ли система Patriot "пачками" сбивать иранские дроны / скриншот из видео, Википедия

Американская система ПВО Patriot легко способна сбивать иранские дроны модели "Шахед", но она в принципе предназначена для уничтожения баллистических ракет. Об этом в интервью Главреду рассказал главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков.

"Очень простое объяснение - если комплекс может сбивать баллистическую ракету, для чего используется баллистический перехватчик, который просто врезается в нее на большой скорости, то какой-то "Шахед", который можно сбить из пулемета, он точно может. Вопрос в том, что Patriot точно не предназначен для того, чтобы палить им по" Шахедам", потому что себестоимость дрона 20-50 тысяч долларов, а ракеты MSE − 3 млн долларов. Есть определенные средства, которые предназначены для отражения значительно более опасной угрозы, которую невозможно уничтожить другими средствами. И баллистическая ракета - это дорогостоящий ресурс для противника, которого у него немного, и его уничтожить другими средствами нельзя. Потому что баллистическую ракету, в отличие от "Шахеда", зенитным пулеметом не уничтожить. А это значит, что "Patriot" не будут стоять в поле - они будут покрывать другие системы, которые будут связаны в единое информационное пространство и работать вместе", − подытожил он.

Передача Украине ПВО Patriot

Ранее министр обороны фрг Кристине Ламбрехт предложила Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства. В частности, было предложено использовать истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.

21 ноября вице-премьер-министр, глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак предложил разместить дополнительные установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot у границы с Украиной.

После этого Берлин дал понять, что предложенные Польше ЗРК Patriot предназначены только для использования на территории НАТО.

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Польши переместить в Украину батареи ПВО Patriot. По его словам, Альянс предоставил Украине системы противовоздушной обороны, но если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.

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