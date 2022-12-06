Германия наотрез отказалась передавать ЗРК Patriot Украине

Развертывание систем ПВО Patriot в западных регионах Украины усилило бы безопасность поляков и украинцев.

Германия отказалась передавать системы Patriot Украине / pixabay

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия отказалась передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом он написал в Twitter.

"После разговора с Министерством обороны Германии я с разочарованием принял решение отказаться от поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Блащак отметил, что развертывание систем ПВО Patriot в западных регионах Украины усилило бы безопасность поляков и украинцев.

"Поэтому мы приступаем к рабочим договоренностям по размещению пусковой установки в Польше и подключению их к нашей командной системе", - добавил министр обороны.

Передача Украине ПВО Patriot

Как сообщал Главред, ранее министр обороны фрг Кристине Ламбрехт предложила Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства. В частности, было предложено использовать истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.

21 ноября вице-премьер-министр, глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак предложил разместить дополнительные установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot у границы с Украиной.

После этого Берлин дал понять, что предложенные Польше ЗРК Patriot предназначены только для использования на территории НАТО.

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Польши переместить в Украину батареи ПВО Patriot. По его словам, Альянс предоставил Украине системы противовоздушной обороны, но если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.

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