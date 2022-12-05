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Сбито более 60 выпущенных оккупантами ракет: в ВСУ раскрыли детали работы ПВО

5 декабря 2022, 18:50
Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.
ракета, пво
Силы ПВО сбили большинство ракет РФ / Facebook/pvkshid

В ходе ракетного удара РФ Воздушные силы Вооруженных сил Украины отбили массированную атаку российских оккупантов по Украине в понедельник, 5 декабря.

Украинские защитники сбили более 60 из более 70 выпущенных ракет. Об этом сообщается в Телеграм-канале Воздушных сил ВСУ в пятницу.

"5 декабря российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего выпущено более 70 ракет… Всего сбито более 60 ракет оккупантов", - говорится в сообщении.

Какие ракеты РФ уничтожили силы ПВО

По предварительной информации, пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялись оккупантами с восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области.

Также противник нанес удар 22 крылатыми ракетами типа "Калибр" с кораблей Черноморского флота.

Кроме того, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крыльями ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил ВСУ и другие составляющие Сил обороны.

Ракетная атака РФ

Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря.

Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.

В результате ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, были повреждены два объекта инфраструктуры.

В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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