Путин продолжает террор Украины: в Германии заявили, что России не нужны переговоры

Путину не нужны переговоры с Украиной даже в обозримом будущем - немецкий дипломат / Коллаж Кремль, УНИАН

Официальный Берлин не видит стремлений агрессора России изменить свою позицию по переговорам с Украиной. Глава Кремля Владимир Путин продолжает свой террор. Возможно, в результате атак на энергетическую инфраструктуру будет новая волна беженцев уже в ближайшие недели. Об этом заявил посол Германии в Великобритании Мигель Бергер.

Как сообщает Sky News, немецкое государство не видит, чтобы Россия изменила свою позицию по переговорам с Украиной. Террор мирных украинцев продолжается.

По его словам, в ближайшие недели из-за обстрелов оккупантом Россией энергетической инфраструктуры Украины, может быть новая волна беженцев. Возможно, люди из-за морозов будут вынуждены выехать из своей страны.

"Мы не видим принципиального изменения российской позиции. Путин продолжает терроризировать гражданское население, и мы очень обеспокоены этим, поскольку эти атаки на энергетическую инфраструктуру означают, что многие люди из-за морозов могут быть вынуждены покинуть Украину. Поэтому мы ожидаем следующей волны беженцев в ближайшие недели", - сказал Бергер.

Также он подчеркнул, что Берлин не видит и в "обозримом будущем желания России участвовать в дипломатическом решении разговора".

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина не намерена вести переговоры с Россией, поскольку Москве нужен не реальный диалог, а передышка для нового наступления.

Киев не верит российской риторике и продолжит освобождать свои территории военным путем.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что ВСУ будут проводить контрнаступательную операцию и зимой. Нельзя допустить, чтобы Запад устал от войны. Иначе агрессор РФ воспользуется ситуацией и будет продвигать диалог на своих условиях.

Рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия, дескать, сейчас не может говорить с Украиной и обвинил Киев в якобы нежелании "вести диалог". О том, что Москва не стремится к реальным переговорам, он ничего не сказал.

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