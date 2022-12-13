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Готовятся к отправке: Украина получит от США долгожданные системы Patriot - CNN

13 декабря 2022, 19:52
Patriot могут появиться на нашем поле боя, но на следующем этапе, сказал министр обороны Украины.
Patriot, ВСУ
Patriot / Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

США завершают подготовку по отправке в Украину системы противоракетной обороны Patriot.

Как сообщает телеканал CNN, про передачу Patriot может быть объявлено уже на этой неделе, сказали два американских чиновника.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сообщил, что предположил, что системы ПВО Patriot могут появиться на поле боя уже на следующем этапе войны.

"Когда у вас идет война, вам всегда будет недостаточно оружия. Нам нужно его еще больше, особенно систем ПВО, которые являются приоритетом номер один для нас. Мы уже длительное время обсуждаем передачу Украине систем Patriot с нашими партнерами, потому что эта система дорога и разработана с высокой степенью сложности. Я считаю, что Patriot также могут появиться на нашем поле боя, но на следующем этапе", - отметил министр.

Резников добавил, что украинские военные каждый день пытаются находить лучшее решение для борьбы с иранскими дронами-камикадзе, запускаемыми российскими войсками.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина также нуждается в дронах.

"Нам также нужны системы для борьбы с дронами. Радиоэлектронная борьба является очень важным направлением для нас", - сказал министр.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Передача Украине ПВО Patriot

Как сообщал Главред, ранее министр обороны фрг Кристине Ламбрехт предложила Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства. В частности, было предложено использовать истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.

21 ноября вице-премьер-министр, глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак предложил разместить дополнительные установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot у границы с Украиной.

После этого Берлин дал понять, что предложенные Польше ЗРК Patriot предназначены только для использования на территории НАТО.

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Польши переместить в Украину батареи ПВО Patriot. По его словам, Альянс предоставил Украине системы противовоздушной обороны, но если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.

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