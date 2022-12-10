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У Германии нет систем Patriot, которые она могла бы передать Украине – МИД ФРГ

10 декабря 2022, 12:45
Глава МИД ФРГ Линднер подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно – предоставляя всю возможную помощь.
Патриот, Германия
У Германии нет систем Patriot, которые она могла бы передать Украине – МИД ФРГ / коллаж фото УНИАН и Us Army

У немецкой армии отсутствуют системы противовоздушной обороны модели Patriot и потому, соответственно, она не может их передать Украине. С таким заявлением выступил министр иностранных дел ФРГ Тобиас Линднер в интервью Голосу Америки.

"Если быть совсем откровенным, у нас нет в наличии систем Patriot, которые Германия могла бы отправить в Украину", – сказал руководитель немецкой дипломатии.

Кроме того, Тобиас Линднер особо отметил, что системы ПВО Patriot, которые ФРГ ранее переправила в Польшу, являлись всего лишь частью коллективной обороны НАТО, а не собственностью официального Берлина.

Немецкий дипломат также подчеркнул, что ФРГ будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется – предоставляя при этом как гуманитарную, так и военную помощь.

Передача Украине ПВО Patriot

Как сообщал Главред, ранее министр обороны фрг Кристине Ламбрехт предложила Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства. В частности, было предложено использовать истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.

21 ноября вице-премьер-министр, глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак предложил разместить дополнительные установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot у границы с Украиной.

После этого Берлин дал понять, что предложенные Польше ЗРК Patriot предназначены только для использования на территории НАТО.

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Польши переместить в Украину батареи ПВО Patriot. По его словам, Альянс предоставил Украине системы противовоздушной обороны, но если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.

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