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"РФ готовится к большому наступлению": британский генерал объяснил, почему россияне "кошмарят" Украину

16 декабря 2022, 23:10
С октября россияне запустили по украинским городам более 1000 ракет, однако Украину и дух ее граждан не удалось сломать.
'РФ готовится к большому наступлению': британский генерал объяснил, почему россияне 'кошмарят' Украину
Британский генерал заявил, что массированные обстрелы могут быть "предвестником" российского наступления / УНИАН, militaryarms.ru

Российские оккупационные войска наносят массированные удары по украинским городам, чтобы сломать моральный дух украинцев. Таким образом оккупанты готовятся к вероятному повторному наступлению на Украину. Об этом сообщил бывший заместитель главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО Ричард Ширрефф в интервью для Sky News.

Как отметил генерал, с октября россияне запустили по украинским городам более 1000 ракет, однако Украину и дух ее граждан не удалось сломать.

"Более 1000 ракет было запущено по Украине именно с этой целью с октября. Я думаю, что это было сделано для того, чтобы сломать моральный дух гражданского населения Украины", - сказал он.

Как отметил Ширрефф, учитывая разведывательные данные и брифинги, массированные удары могут быть частью подготовки к повторному русскому наступлению. Он добавил, что россияне "зачищают" линии фронта и мобилизуют значительное количество гражданских в течение последних недель.

"В результате ухода из Херсона они смогли усилить другие участки своей линии, и русские имеют здесь форму", - добавил генерал.

Россияне готовят повторное наступление на Киев

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на поражения и огромное количество военных проблем, российские оккупационные войска надеются вернуться к наступательным операциям в начале следующего года.

Как отметил Кулеба, за почти 10 месяцев полномасштабного вторжения российская армия еще не полностью истощена. Именно поэтому захватчики могут возобновить большое наступление против Украины.

Глава МИД подчеркнул, что украинские власти делают все возможное, чтобы не допустить этого. Он также выразил убеждение, что Украина добьется успеха и россияне не смогут продвинуться вглубь нашей страны.

Об угрозе повторного наступления со стороны РФ говорил также советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Я думаю, что они к февралю готовят достаточное количество подготовленных подразделений, укомплектованных до 100 процентов. Они готовятся перехватить инициативу на фронте, нанеся несколько серьезных ударов по нашим войскам. Получится ли у них это - неизвестно. Но планы именно такие", - сказал Арестович.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российские оккупационные войска готовят около 200 тысяч новых солдат, которые снова будут штурмовать Киев. Главнокомандующий выразил убеждение, что русские, как и во время Второй мировой войны, где-то за Уралом готовят новые ресурсы.

По его словам, армия РФ может возобновить наступление уже в январе 2023 года, но, вероятнее всего, весной. Залужный подчеркнул, что Россия начнет крупное наступление с Донбасса на востоке, с юга или даже из Беларуси.

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