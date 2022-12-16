Запасы ракет в РФ не иссякнут: генерал-лейтенант о том, чего не нужно ждать прекращения атак

В России не иссякнут запасы крылатых ракет. Время между атаками просто может увеличиваться. С существующей интенсивностью РФ сможет обстреливать Украину еще в течение нескольких лет. Об этом заявил первый заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский, сообщает Укринформ.
Он добавил, что Москва может поддерживать авиацию за счет "впечатляющей численности ее боевого состава".
"Россия продолжает перебрасывать из "тыловых" округов авиационную технику для восполнения потерь и имеет еще достаточно ресурсов для ведения борьбы в воздушном пространстве с существующей интенсивностью в течение нескольких последующих лет", - сказал Забродский.
Генерал-лейтенант заявил, что руководство РФ занимается вопросом пополнения запасов ракет.
"Просто ожидать и надеяться, что воздушные атаки прекратятся, учитывая отсутствие у противника средств поражения, худшее, что можно делать в текущей ситуации. На простой вопрос: "когда такое может произойти?", существует не менее простой ответ - никогда", - пояснил генерал.
Ракетный удар РФ по Украине
Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.
Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.
Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.
В стране-агрессоре России выступили с циничным заявлением о массированной ракетной атаки на Украину. Пока российские снаряды убивали мирных украинцев и разрушали инфраструктуру нашей страны, в Кремле назвали свои военные преступления "гуманитарной ракетной атакой".
Другие новости:
- "Крыса, загнанная в угол": Арестович рассказал о возможности убить Путина
- Развал и междоусобные войны: полковник пояснил, что будет действовать в РФ после победы Украины
- ЕС вводит 9 пакет жестких санкций против РФ: что о нем известно