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"Крыса, загнанная в угол": Арестович рассказал о возможности убить Путина

14 декабря 2022, 22:51
Советник Офиса президента убежден, что российского диктатора отравят.
Владимир Путин, Алексей Арестович
Путина отравят, говорит Арестович / Коллаж фото сайт Кремля, скриншот из видео

Российского диктатора Владимира Путина убьют, его могут отравить. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону.

Он убежден, что Путина никто не будет просить закончить войну и не выступит прямо против диктатора.

"Вся Россия завязана на Путине. Они понимают, что кровавый распад будет, медленно начнут делить власть и собственность, кровавая стычка. Они к ней не готовы. Многие не верят, что они ее выиграют, например, потому что не хватает силы. И их положение, власть и собственность означают положение только при Путине", - сказал Арестович.

Советник Офиса президента убежден, что судьба Путина будет такой же, как и у Гитлера. Ему никто не скажет: "Вова, заканчивай все".

"Разговора с ним не будет. Его отравят, вероятнее всего. Разговаривать о чем? Крыса, загнанная в угол, Гитлер в бункере - она потеряла способность воспринимать аргументацию нормально", - добавил Арестович.

Путин болен - что известно

Во время визита президента страны-агрессора России Владимира Путина в Иран хозяину Кремля нездоровилось. Ему потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.

В Кремле заявили, что Путин заболел в ходе визита в Тегеран. Якобы хозяин Кремля "немножко простудился" из-за жары и работы кондиционеров.

По данным СМИ, в ночь с 22 на 23 июля Путину понадобилась срочная медицинская помощь. Он жаловался на сильную тошноту.

Ранее СМИ писали со ссылкой на источники в разведке, что президент страны-агрессора Владимир Путин впал в кому якобы после неудачной операции.

Астролог Влад Росс прогнозирует, что август 2022 станет самым опасным месяцем для президента РФ Владимира Путина в плане здоровья. Специалист не исключает, что его самочувствие может резко ухудшиться, а кресло под российским диктатором окончательно расшатается.

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