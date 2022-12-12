Российский диктатор Владимир Путин упал с лестницы и повредил копчик. И теперь его ждет еще одна операция хирургического толка, говорят журналисты.

Путин упал с лестницы и повредил копчик - британские СМИ / коллаж фото УНИАН

Диктатор России Владимир Путин буквально недавно упал со ступенек на лестнице. И теперь его якобы ожидает новая хирургическая операция. Об этом сообщает популярный британский таблоид Daily Star.

По данным журналистов – Путин рухнул с лестницы и повредил копчик. Теперь ему якобы предстоит пройти через операцию на толстой кишке.

Интересно, что кремлевские чиновники опровергали информацию об инциденте, однако британское издание утверждает, что падение все-таки произошло.

"Однако, как бы им ни хотелось скрыть правду, источники в Кремле утверждают, что с тех пор президент России испытывает определенный дискомфорт и неудобства. Поэтому вынужден обратиться за хирургической помощью", — говорят британцы.

Кроме того, журналисты отметили – Путин во время недавнего саммита Евразийского экономического союза в Бишкеке (Кыргызстан) с трудом поднимался по лестнице. Также возле него постоянно маячил охранник с черным чемоданом в руке. В Daily Star отмечают – по всей вероятности, Путин всерьез усилил меры безопасности из-за опасности покушений.

Путин болен - что известно

Во время визита президента страны-агрессора России Владимира Путина в Иран хозяину Кремля нездоровилось. Ему потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.

В Кремле заявили, что Путин заболел в ходе визита в Тегеран. Якобы хозяин Кремля "немножко простудился" из-за жары и работы кондиционеров.

По данным СМИ, в ночь с 22 на 23 июля Путину понадобилась срочная медицинская помощь. Он жаловался на сильную тошноту.

Ранее СМИ писали со ссылкой на источники в разведке, что президент страны-агрессора Владимир Путин впал в кому якобы после неудачной операции.

Астролог Влад Росс прогнозирует, что август 2022 станет самым опасным месяцем для президента РФ Владимира Путина в плане здоровья. Специалист не исключает, что его самочувствие может резко ухудшиться, а кресло под российским диктатором окончательно расшатается.

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