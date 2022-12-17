Армия Путина сможет дойти до Киева только через лет 20-30 – Фейгин

Оккупанты потеряли темп своего продвижения в Украине, и теперь не могут достичь хоть каких-то успехов.

Марк Фейгин заявил, что оккупанты потеряли темпы продвижения в Украине/ сайт Кремля, скрин

Мечта российского диктатора Владимира Путина захватить Киев не осуществится, ведь, принимая во внимание темп продвижения российского оккупационного войска на других направлениях, до столицы Украины захватчики могут дойти разве что через 20-30 лет.

Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в интервью "Обозревателю". По его словам, предчувствия провала РФ являются главной причиной, почему некоторые российские олигархи уже начали подыскивать себе недвижимость за рубежом. Они хотят иметь запасное место для побега.

"Если бы они (российские оккупанты – ред.) захватили Украину, и разговоров таких не было бы (о бегстве из РФ российских олигархов – ред.). А сейчас мобилизация, но успеха почему-то мы не видим. Как болтались вокруг Бахмута, "Артемовска" и других мест, так и болтаются. Ладно, вы сражаетесь. Но сколько вы еще будете сражаться? Год? Два?", – отмечает Фейгин.

Кто такой Марк Фейгин Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) – российский юрист. Участвовал в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной Думы (1994-1995). Заместитель мэра Самары (1997-2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия. Ведет YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

Он подчеркнул, что такими темпами можно достичь лишь каких-то локальных побед, и не более.

"Конечно, какие-то локальные военные успехи очень возможны, но так войну не выиграешь. Допустим, они возьмут Бахмут. Но Киев с другой стороны. Ты что, и в Киев так будет идти? Лет через 20-30 дойдешь. А по дороге потратишь всё, что имеешь", – говорит Фейгин.

Он подчеркнул, что удары по украинской инфраструктуре России не помогут.

"Нет успеха и нет инструмента, который бы помог его достичь. Ну вот они разбомбили инфраструктуру Украины. И? Что дальше?", – отмечает правозащитник.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что армия РФ не сможет взять Киев в случае нового наступления. Российское войско обессилено, в России иссякают высокоточные боеприпасы. Поэтому в случае наступления на украинскую столицу оккупанты не смогут продвинуться далеко.

Напомним, военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан отмечал, что захватить Киев нынешней армии российских оккупантов невозможно – просто из-за нехватки людей. Он считает, что белорусская группировка войск оккупантов, скорее всего, будет переброшена Кремлем на другие направления.

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