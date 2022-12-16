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Чрезвычайная ситуация: Укрэнерго сообщило о системной аварии в энергосистеме Украины

16 декабря 2022, 15:34
В результате вражеских обстрелов в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, который и до этого был значительным.
Электричество, электроэнергия, электросети
Укрэнерго сообщило о системной аварии в энергосистеме Украины / УНИАН

Из-за массированной российской атаки на критическую инфраструктуру Украины произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы. В связи с этим, в соответствии с требованиями правил рынка электроэнергии, для его участников был введен режим чрезвычайной ситуации (касается только рыночных операций). Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

"Сегодня враг снова нанес массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. По оценкам военных, на наши энергообъекты летело около 70 ракет. Это уже 9-я целенаправленная террористическая ракетная атака России на энергосистему Украины. Основной целью вновь стали магистральные сети и объекты генерации. В результате обстрелов в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, который и до этого был значительным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольших поражений потерпели северный, южный и центральный регионы. Там, где это сейчас возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы.

"Энергетики держат ситуацию под контролем. Несмотря на все повреждения и благодаря профессиональной работе энергетиков в энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц, работаем синхронно с европейской континентальной сетью. Режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии, в соответствии с требованиями "Правил рынка электроэнергии". Он касается исключительно рыночных операций", - проинформировали в пресс-службе.

Как отметили в Укрэнерго, сейчас по всей территории Украины действует режим аварийных отключений. Несмотря на то, что это уже 9 волна ракетных ударов по энергетическим объектам, восстановление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше. Сообщается, что приоритетно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

В Кривом Роге ракета попала в жилой дом. Вследствие этого погибли два человека еще шестеро получили травмы, среди них трое детей. Под завалами могут находиться два человека, из них один ребенок.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал количество ракет, которые выпустила РФ по Украине. По его словам, всего было выпущено по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет. Из них 72 крылатых (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 управляемых авиационных ракет (Х-59/Х-31П).

"Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожено 60 вражеских ракет. Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие", - подчеркнул Залужный.

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