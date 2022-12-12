'Будет бить из всех видов оружия': британский аналитик уверен, что Путин пойдет на эскалацию войны

Аналитик выразил опасение, что эскалация боевых действий в Украине начнется с началом весны.

Путин пойдет на эскалацию войны в Украине, чтобы выжить / Кремль, УНИАН

Российские оккупационные войска в ближайшее время могут ударить по украинской энергетической инфраструктуре из всех видов оружия, которое им доступно. Кроме этого, глава Кремля Владимир Путин с большой вероятностью может начать пробовать асимметричные и невоенные методы. Об этом пишет обозреватель The Guardin Саймон Тисдал.

"Предположение, что истощенные войска России уже сделали самое худшее, что могут, и не способны на дальнейшую эскалацию, звучит самодовольно. Поскольку Путин с опозданием понимает, что он не может забросать бомбами Киев, чтобы заставить его подчиниться, он все больше полагается на "глобализацию" войны", - считает Тисдал.

Он выразил опасение, что эскалация боевых действий в Украине начнется с началом весны. По мнению аналитика, российский диктатор может пойти на серьезную эскалацию не только для того, чтобы сохранить политическое лицо, но и ради физического выживания. Поэтому он будет обострять ситуацию сразу на двух фронтах: идеологическом и собственно военном.

Также британский аналитик считает, что любые попытки закончить войну бессильны, пока Владимир Путин существует по крайней мере как политическая фигура.

"Пока Путин у власти и продвигает фантазии о российской глобальной империи, грабя суверенные украинские земли, путь вперед заблокирован. Падение Путина – предпосылка долговременного мира", - добавил он.

Напомним, недавно CNN писало, что недавние взрывы на российских аэродромах стали личным оскорблением для российского диктатора Владимира Путина. А все из-за того, что "бавовна расцвела" в глубоком тылу РФ. Это может привести к серьезной эскалации на войне, которую Путин развязал против Украины.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Россия сталкивается с неудачами на поле боя в войне против Украины. Поэтому следует готовиться к эскалации, которая может заключаться в разрушении инфраструктуры.

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