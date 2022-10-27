УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Беларусь готовится к эскалации под предлогом "упреждающих действий против Украины и НАТО"

27 октября 2022, 15:23

Офицеры войск РФ участвуют в оценке боевой готовности воинских частей Гроднецкой, Брестской и Гомельской областей республики Беларусь, заявили в Генштабе ВСУ.

Войска РФ, войска Беларуси
В Беларуси проверяют боевую готовность войск западного региона - Громов / Коллаж Минобороны РФ, Минобороны РБ

Республика Беларусь, судя по действиям ее армии и войск России, ведет подготовку к эскалации. Представители режима Александра Лукашенко проводят встречи с трудовыми коллективами, на которых продвигается вопрос о якобы "необходимости проведения предупредительных действий" против Украины и Североатлантического альянса. В РБ проводится оценка готовности воинских частей. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

В ходе брифинга Минобороны в четверг, 27 октября, он рассказал о том, что ситуация в Беларуси указывает на подготовку Минска к эскалации. Российские оккупационные войска проводят оценку боеспособности белорусских воинских частей в ряде областей.

"Деятельность российских и белорусских вооруженных сил указывает на системную подготовку к эскалации. Так, по имеющейся информации, офицеры вооруженных сил РФ принимают участие в оценке готовности воинских частей Гроднецкой, Брестской и Гомельской областей Беларуси", - отметил Громов.

По словам военного, проводятся мероприятия, направленные на проверку готовности западного региона к приведению в боевую готовность. Все проходит под видом тренировок.

Кроме того, представители режима Лукашенко на встрече с трудовыми коллективами работают над созданием образа врага и заявляют о необходимости реализации предупредительных действий против Украины и НАТО.

"Военные маневры сочетаются с публичными сигналами властей Беларуси об отсутствии намерений нападать на Украину. Но постоянные встречи военно-политического руководства Беларуси с представителями трудовых коллективов формируют образ врага с необходимостью проведения упреждающих действий против Украины и НАТО", - подчеркнул Алексей Громов.

Угроза нового нападения России из Беларуси

Офицер ВСУ Игорь Лапин ранее сделал заявление о том, что Россия может пойти на повторное военное вторжение в Украину с территории Беларуси. Как полагает военный, российские оккупанты могут рассмотреть такой сценарий, если украинские войска освободят крупные города. К примеру, в случае возвращения Херсона, Донецкой и Луганской областей.

Советник Офиса президента Алексей Арестович допустил, что Россия создаст в Беларуси новую группировку военных сил, чтобы пойти в наступление на Киев. Такие события, по его мнению, могут произойти ближе к Новому году.

Помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко заявлял, что Россия во время создания "общей группировки войск" РФ и РБ перебросит на белорусскую территорию около 9 тысяч военных.

Также оккупанты привезут туда около 170 танков, до 220 ББМ, и до 100 орудий и минометов калибра более 100 мм.

Смотрите видео ТСН - Подоляк заявил, что Беларусь перешла красные линии

Другие новости:

войска России Генштаб ВСУ новости Беларуси война России и Украины Войска Беларуси
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:23

Беларусь готовится к эскалации под предлогом "упреждающих действий против Украины и НАТО"

15:18

"Жесть - выламывают двери и заселяются в жилье": Кондратюк рассказал о зверствах врагов под ХерсономВидео

15:17

Тодоренко показала "брутального" папика

15:15

Свет в Киеве и 4 областях будут выключать не по графику: энергетики заявили об экстренной ситуацииВидео

15:07

Как лучше всего экономить электроэнергию дома

Реклама
15:04

Дерзкие новички и маститые артисты: опубликован лонглист к Национальному отбору на Евровидение-2023Видео

14:50

Как сделать фонарик из батареек: простая пошаговая инструкция, которую осилит каждый

14:37

Переговоры клянчат, но сигналов "не передавали": у Путина разразились "требованием" к УкраинеВидео

14:36

Китай попытается использовать Украину в свою пользу после войны – КуликВидео

14:20

Скоро будет на передовой: в Украине испытывают мощнейший отечественный дрон "Акула"ФотоВидео

14:19

Надя Дорофеева показала, как Миша Кацурин развлекается в ее постели

13:50

В Украине вводят более жесткие ограничения электроэнергии: в ОП рассказали подробности

13:48

РФ угрожает атаковать коммерческие западные спутники, которые используются для помощи Украине

13:45

Взорвут жилые дома: оккупанты планируют теракты на Херсонщине – ВСУВидео

13:36

ВСУ влупили по казарме с оккупантами, минимум 10 офицеров стали "двухсотыми" - ГайдайВидео

13:15

Зацветет денежное дерево и декабрист: как применять грибной отвар для комнатных растений

13:00

Гороскоп на завтра 28 октября 2022: Весам – деньги, Стрельцам – важные подсказки, Рыбам – расходыВидео

12:57

"РФ может ударить ядеркой": эксперт прокомментировал приезд в Украину директора ЦРУ

12:41

В Украине "самоликвидировался" 23-летний оккупант: подорвался на растяжке вместе с бойцамиВидео

12:18

Favbet Foundation передал ВСУ два Volkswagen Transporter T5

Реклама
12:02

Как экономить воду и электроэнергию во время стирки в машинке: три важных правилаВидео

11:46

Война в Украине будет длиться до 2024 года - КуликВидео

11:44

США ускорят размещение в Европе модернизированного ядерного оружия — PoliticoВидео

11:39

Мужской батл, возвращение популярной рубрики и травы: Сніданок з 1+1 запускает новые осенние рубрикиВидео

11:37

ВСУ за 40 минут сбили вражеский вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 общей стоимостью около $27 млн

11:14

Показал с разных ракурсов: на Херсонщине кадыровцы сами слили в Сеть свое место дислокацииВидео

11:13

Вступит ли Китай в войну против Украины: эксперт дал прогнозВидео

10:42

Как выглядеть моложе в 50 лет: 14 простых способов, которые творят настоящие чудеса

10:27

В Украине уже почти полностью уничтожен целый батальон "боевых бурят" Путина

10:07

Kalush Orchestra встретились со Шварценеггером: звезда Голливуда пригласил музыкантов к себе домой

10:04

Китай хочет продолжения войны в Украине, он будет помогать РФ - КуликВидео

10:04

Гороскоп на сегодня 27 октября 2022: Львам – деньги, Девам – интриги недругов, Стрельцам – большая ссора

09:34

Победить россиян удавалось хитростью: защитник Азовстали рассказал о боях за МариупольВидео

09:14

"Сбросили в яму насыпью, как дрова": на Харьковщине нашли массовое захоронение украинских воиновВидео

08:51

Мобилизационная или индивидуальная система: о стратегии реформмнение

08:44

"Грязная бомба" vs ядерная: эксперт рассказал, последствия какого удара будут страшнееВидео

08:21

В Украину тайно прибыл директор ЦРУ Бернс - CNNВидео

08:04

Выводит все плохое из организма: почему вареную картошку лучше есть холодной

07:49

ВСУ за два часа уничтожили девятнадцать дронов-камикадзе Shahed-136 и одну ракетуВидео

07:10

Путин не готов заканчивать войну против Украины и хочет победить — ISW

Реклама
07:05

Зачем бросать фольгу в стиральную машину: хитрость опытных хозяек для стирки синтетики

06:48

Ночью оккупанты атаковали Киевщину: было несколько "прилетов", вспыхнул пожар

06:30

Что нужно сделать, чтобы мыши ушли из дома

06:17

Православный халифат собрался на войну с Сатаноймнение

06:02

Война продлится до 2024-го, после Россия начнет сыпаться, а Китай будет подбирать ее куски – Кулик

05:30

Гороскоп на ноябрь 2022 для Тельцов: что принесет последний месяц осени в любви, карьере, финансахВидео

05:20

Почему еду нельзя выбрасывать в мусорное ведро: 4 правила, о которых никто не зналВидео

04:50

РФ заявлениями о "грязной бомбе" хочет сдержать контрнаступление ВСУ на юге – МусиенкоВидео

03:20

Самые вкусные корзиночки на Новый год 2023 с нежнейшей начинкой: быстрый и легкий рецепт закускиВидео

03:16

Надя Дорофеева в жемчужной кольчуге на голое тело снялась для известного глянца

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрь
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять