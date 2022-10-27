Беларусь готовится к эскалации под предлогом "упреждающих действий против Украины и НАТО"

В Беларуси проверяют боевую готовность войск западного региона - Громов / Коллаж Минобороны РФ, Минобороны РБ

Республика Беларусь, судя по действиям ее армии и войск России, ведет подготовку к эскалации. Представители режима Александра Лукашенко проводят встречи с трудовыми коллективами, на которых продвигается вопрос о якобы "необходимости проведения предупредительных действий" против Украины и Североатлантического альянса. В РБ проводится оценка готовности воинских частей. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

В ходе брифинга Минобороны в четверг, 27 октября, он рассказал о том, что ситуация в Беларуси указывает на подготовку Минска к эскалации. Российские оккупационные войска проводят оценку боеспособности белорусских воинских частей в ряде областей.

"Деятельность российских и белорусских вооруженных сил указывает на системную подготовку к эскалации. Так, по имеющейся информации, офицеры вооруженных сил РФ принимают участие в оценке готовности воинских частей Гроднецкой, Брестской и Гомельской областей Беларуси", - отметил Громов.

По словам военного, проводятся мероприятия, направленные на проверку готовности западного региона к приведению в боевую готовность. Все проходит под видом тренировок.

Кроме того, представители режима Лукашенко на встрече с трудовыми коллективами работают над созданием образа врага и заявляют о необходимости реализации предупредительных действий против Украины и НАТО.

"Военные маневры сочетаются с публичными сигналами властей Беларуси об отсутствии намерений нападать на Украину. Но постоянные встречи военно-политического руководства Беларуси с представителями трудовых коллективов формируют образ врага с необходимостью проведения упреждающих действий против Украины и НАТО", - подчеркнул Алексей Громов.

Угроза нового нападения России из Беларуси

Офицер ВСУ Игорь Лапин ранее сделал заявление о том, что Россия может пойти на повторное военное вторжение в Украину с территории Беларуси. Как полагает военный, российские оккупанты могут рассмотреть такой сценарий, если украинские войска освободят крупные города. К примеру, в случае возвращения Херсона, Донецкой и Луганской областей.

Советник Офиса президента Алексей Арестович допустил, что Россия создаст в Беларуси новую группировку военных сил, чтобы пойти в наступление на Киев. Такие события, по его мнению, могут произойти ближе к Новому году.

Помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко заявлял, что Россия во время создания "общей группировки войск" РФ и РБ перебросит на белорусскую территорию около 9 тысяч военных.

Также оккупанты привезут туда около 170 танков, до 220 ББМ, и до 100 орудий и минометов калибра более 100 мм.

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