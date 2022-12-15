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"В Москве голый шкаф": британский адмирал объяснил, почему РФ скоро потерпит крах в войне с Украиной

15 декабря 2022, 18:25
Адмирал Тони Радакин подчеркнул, что Украину поддерживают более 50 союзников. Именно поэтому наше государство имеет много современного вооружения.
'В Москве голый шкаф': британский адмирал объяснил, почему РФ скоро потерпит крах в войне с Украиной
Британский адмирал заявил, что Россия проиграет в войне с Украиной / Фото УНИАН

Российские оккупационные войска терпят поражения во всех военных целях, а потому страну-агрессора ждет неизбежное поражение. Более того, чем дольше будет идти война, тем хуже будет для Москвы. Об этом заявил глава комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин, которого цитирует Financial Times.

"Россия проигрывает, свободный мир выигрывает, а война в Украине станет лишь тяжелее для сил Москвы, поскольку им не хватает боеприпасов... РФ потерпела поражение и потерпит поражение во всех своих военных целях", - заявил Радакин.

По его словам, в РФ острая нехватка артиллерийских боеприпасов, там "голый шкаф". В то же время Украину поддерживают более 50 союзников. Именно поэтому наше государство имеет много современного вооружения.

Британский адмирал также подчеркнул, что совместная поддержка Украины западными партнерами дала послание другим диктаторским режимам.

"Это принесло настоящую победу в нашей досягаемости и направило мощное сообщение другим авторитарным государствам. Плохая новость же заключается в том, что противостояние этим угрозам требует дополнительных инвестиций", - добавил Радакин.

Россияне готовят повторное наступление на Киев

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на поражения и огромное количество военных проблем, российские оккупационные войска надеются вернуться к наступательным операциям в начале следующего года.

Как отметил Кулеба, за почти 10 месяцев полномасштабного вторжения российская армия еще не полностью истощена. Именно поэтому захватчики могут возобновить большое наступление против Украины.

Глава МИД подчеркнул, что украинские власти делают все возможное, чтобы не допустить этого. Он также выразил убеждение, что Украина добьется успеха и россияне не смогут продвинуться вглубь нашей страны.

Об угрозе повторного наступления со стороны РФ говорил также советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Я думаю, что они к февралю готовят достаточное количество подготовленных подразделений, укомплектованных до 100 процентов. Они готовятся перехватить инициативу на фронте, нанеся несколько серьезных ударов по нашим войскам. Получится ли у них это - неизвестно. Но планы именно такие", - сказал Арестович.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российские оккупационные войска готовят около 200 тысяч новых солдат, которые снова будут штурмовать Киев. Главнокомандующий выразил убеждение, что русские, как и во время Второй мировой войны, где-то за Уралом готовят новые ресурсы.

По его словам, армия РФ может возобновить наступление уже в январе 2023 года, но, вероятнее всего, весной. Залужный подчеркнул, что Россия начнет крупное наступление с Донбасса на востоке, с юга или даже из Беларуси.

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