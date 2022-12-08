'Полное поражение РФ на территории Украины': Подоляк назвал четкое условие завершения войны

Подоляк отметил, что в нынешней ситуации ни в коем случае нельзя идти на подписание мирного договора с Россией.

Подоляк назвал условие окончательного завершения войны с Россией / УНИАН, ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не собирается идти ни на какие компромиссы со страной-агрессором Россией по замораживанию боевых действий. Он подчеркнул, что финал войны может быть только один – это полное поражение РФ на территории нашей страны.

Как отметил Подоляк в интервью 24 каналу, в нынешней ситуации ни в коем случае нельзя идти на подписание мирного договора с Россией, поскольку последствия от такого решения будут катастрофическими. Война на этом не закончится.

"Это не будет финалом войны. Это будет началом другого этапа войны. И опять-таки мы получим внутренние негативные процессы в Украине", - сказал он.

Подоляк отметил, что пока рано говорить о сроках окончания боевых действий в Украине. Но есть одно четкое условие, при котором война завершится. Это – полное поражение России на территории Украины. По его словам, другого варианта нет.

"Я хочу, чтобы все поняли. Фактически война закончится только тогда, когда Россия проиграет на территории Украины в полном объеме. 90% украинского общества имеют консенсус. Война может закончиться в тот момент, когда Россия окончательно покинет территорию Украины в полном объеме", - подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

Он подчеркнул, что "в полном объеме" означает освобождение Крымского полуострова, а также возвращение под контроль Украины оккупированных с 2014 года земель Донецкой и Луганской областей.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Ранее заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года. Как отметил Гаврилов, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

В то же время директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

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