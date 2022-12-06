У Зеленского резко прошлись по результатам "спецоперации" РФ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк перечислил "достижения" России в войне против Украины.
Как отметил Подоляк на своей странице в Twitter, среди единых последствий "спецоперации" – всплеск алкоголизма в РФ и рост преступности.
"Всплеск алкоголизма, бытовых убийств, ограблений, изнасилований, расцвет организованной преступности – это единственные результаты "специальной операции", которые будут достигнуты в самой России", - написал Подоляк.
В то же время советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что кроме перечисленных им проблем, Россию после завершения полномасштабной войны ожидает выплата крупной суммы Украине в виде репараций, а также разрушенная экономика и судебные процессы против российских военных преступников.
Напомним, недавно политолог Владимир Фесенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирается завершать войну в Украине. Зато глава Кремля хочет заморозить боевые действия и сохранить под своим контролем если не все, то большую часть временно оккупированных территорий. На Западе этот факт понимают не все. Именно поэтому там выступают за начало переговоров между Украиной и РФ.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что действия российских войск делают идею любых мирных переговоров с РФ просто абсурдной. Он подчеркнул, что подобные упреки Кремль использует как дымовую завесу для продолжения атак.
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