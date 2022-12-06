'В РФ об этом уже знают': Буданов заявил, что россиян начали готовить к неизбежному поражению в войне

Глава ГУР подчеркнул, что еще некоторое время война с Россией будет сложной, но ее результат уже известен.

Буданов заявил, что Кремль готовит россиян к поражению в войне / УНИАН

Силы обороны продолжают выбивать врага с украинской земли, приближая нашу страну к долгожданной победе. Тем временем в России уже начали готовить своих граждан к неизбежному поражению в этой войне. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Украина уже победила, это чувствуют все в мире. Да, будет тяжело еще определенный период времени, но глобально это ничего не изменит", - заявил Буданов.

Как отметил глава ГУР, в последние три месяца российские пропагандисты резко изменили свою риторику: они начали критиковать военное руководство и говорить о том, чтобы "не проиграть".

"Сначала они начали осторожно критиковать свое руководство, потом – высший генералитет, и сейчас уже дошли до того, что о победе речь не идет – чтобы не проиграть. Но все понимают, что это нереально. Проигрыш уже на лице. Это все вылезло. Будут еще немного тяжелые времена, но проигрыш России – это уже решенный вопрос. И они сами об этом прекрасно знают", - подчеркнул Буданов.

В то же время начальник ГУР заявил, что не стоит ожидать от россиян протестных настроений, хотя в РФ уже и звучат разговоры о смене власти. По его словам, внутри России уже начинается разделение по принципу "какая группа придет следующей".

"Ждать, чтобы россияне тысячами вышли на улицу, то этого не будет. Россия не та страна. Там будет иначе", - высказался Буданов.

Война России против Украины

Недавно заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года. Как отметил Гаврилов, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал слова заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова. Он отметил, что война России против Украины вряд ли закончится весной в будущем году. По словам главы ОП, он не готов назвать точный день и время, когда Украина одержит победу над страной-агрессором Россией.

В то же время директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

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