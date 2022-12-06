"Эти идиоты приведут нас к победе": Резников жестко разнес ракетную тактику агрессоров

Руководитель Минобороны Алексей Резников отметил, что своими ракетными ударами россияне лишь усиливают поддержку Украины партнерами.

Резников жестко разнес ракетную тактику агрессоров / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Русские оккупанты не имеют возможности одержать победу над ВСУ в боях. И потому-то, в бессильной злобе, воюют против мирных жителей в Украине ракетными ударами. Но так агрессоры всего лишь делают мощнее поддержку украинцев западными партнерами и таким образом всецело приближают победу Украины. С таким заявлением в эфире телемарафона выступил руководитель Минобороны Алексей Резников.

"Их (оккупантов − Главред) логика очень проста, они не могут победить украинские Вооруженные силы и вообще наши Силы обороны на поле боя, поэтому начали войну с гражданским населением. Их мечта - погрузить нас с вами во тьму и холод, чтобы народ Украины сказал: "Все, хватит, хотим сдаться и заставить власть вести переговоры". После сразу в мире найдутся адвокаты Кремля, которые радостно будут потирать ладони и говорить "садимся за стол переговоров" и давать какие-то "гарантии" и так далее", − говорит он.

Резников рассказал историю о том, как один из предыдущих массированных ударов оккупантов по Украине принципиально изменил эмоции министров обороны стран Запада на заседании в формате "Рамштайн". И именно тогда партнеры Украины начали резко говорить о повышении поддержки украинской системы ПВО. В частности, тогда испанские офицеры согласилась предоставить собственные системы Hawk.

"Поэтому эти идиоты (российские войска − Главред) просто делают вещи, которые не приведут их ни в коем случае к победе. Они приведут нас с вами к нашей победе", − подытожил он.

Ракетная атака на Украину 5 декабря

В понедельник, 5 декабря, в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты выпустили ракеты по украинским городам. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

В результате ракетного удара РФ были повреждены два объекта инфраструктуры. В связи с этим в ряде областей Украины ввели экстренные отключения света. В частности, без света осталась часть Одессы, Кривой Рог, Сумская область и Николаевщина.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили более 60 из более 70 выпущенных ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В стране-агрессоре России выступили с циничным заявлением о массированной ракетной атаке на Украину. Так, экс-член Госдумы Сергей Марков заявил, что ракетный удар по украинским городам был осуществлен с "гуманитарными целями". Кроме того, он соврал, что российские захватчики бьют по Украине, потому что ВСУ якобы "наносят удары по энергосистеме и инфраструктуре Донбасса".

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