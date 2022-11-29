Из Франции в Украину привезли мощную ракетную установку LRU - Резников/ коллаж фото УНИАН и Алексей Резников / Twitter

Минобороны Франции передало Украине особую дальнобойную реактивную систему залпового огня модели LRU. РСЗО уже прибыла в Украину. Об этом заявил руководитель Министерства обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter.

"В Украину прибыл 4-й брат из семьи "Длинной руки" – LRU из Франции! Украинская армия стала еще мощнее для сдерживания и уничтожения врага. Это видимый результат дружбы между президентами Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном. Спасибо Себастьену Лекорню (министр вооруженных сил Франции - Главред), правительству и народу Франции!", – сказал он.

Справка. LRU (Lance Roquette Unitaire) – это французская модернизация американской РСЗО M270, сообщает Википедия. Также есть немецкий модификация MARS II (Mittleres Artillerieraketensystem) и итальянская - MLRS-I (MLRS Improved).

Помощь Франции для ВСУ

Французский министр обороны Себастьен Лекорню отмечал, что во Франции идут дискуссии по поставкам еще шести САУ Caesar и помимо того, Париж изучает украинский запрос на поставки ракет для ударов по наземным целям. Министр пояснил, что французские военные ранее разместили заказы на новые установки Caesar взамен переданных Украине.

Также Париж выделил 100 млн евро в фонд, который Украина может по своему усмотрению тратить на закупки чего-либо при условии, что поставщиком будет Франция. В частности, поступил заказ французской фирме, которая поставляет понтонные мосты.

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