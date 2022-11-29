УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Из Франции в Украину привезли мощную ракетную установку LRU - Резников

29 ноября 2022, 14:52

Алексей Резников сообщил, что в Украину из Франции прибыла дальнобойная РСЗО LRU (модификация легендарной американской M270).

Франция, РСЗО
Из Франции в Украину привезли мощную ракетную установку LRU - Резников/ коллаж фото УНИАН и Алексей Резников / Twitter

Минобороны Франции передало Украине особую дальнобойную реактивную систему залпового огня модели LRU. РСЗО уже прибыла в Украину. Об этом заявил руководитель Министерства обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter.

"В Украину прибыл 4-й брат из семьи "Длинной руки" – LRU из Франции! Украинская армия стала еще мощнее для сдерживания и уничтожения врага. Это видимый результат дружбы между президентами Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном. Спасибо Себастьену Лекорню (министр вооруженных сил Франции - Главред), правительству и народу Франции!", – сказал он.

Справка. LRU (Lance Roquette Unitaire) – это французская модернизация американской РСЗО M270, сообщает Википедия. Также есть немецкий модификация MARS II (Mittleres Artillerieraketensystem) и итальянская - MLRS-I (MLRS Improved).

Помощь Франции для ВСУ

Французский министр обороны Себастьен Лекорню отмечал, что во Франции идут дискуссии по поставкам еще шести САУ Caesar и помимо того, Париж изучает украинский запрос на поставки ракет для ударов по наземным целям. Министр пояснил, что французские военные ранее разместили заказы на новые установки Caesar взамен переданных Украине.

Также Париж выделил 100 млн евро в фонд, который Украина может по своему усмотрению тратить на закупки чего-либо при условии, что поставщиком будет Франция. В частности, поступил заказ французской фирме, которая поставляет понтонные мосты.

Другие новости:

Франция РСЗО Алексей Резников война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:59

Будет интернет: по всей стране в "Пунктах несокрушимости" установят Starlink - Минцифры

15:45

Даша Астафьева и Леся Никитюк в фартуках устроили переполох на кухнеВидео

15:43

Фортуна, но не лотерея: 7 женских имен, владелицам которых сопутствует удачаВидео

15:41

Есть страшно, а выкинуть жалко: что приготовить из завалявшееся в холодильнике сметаны

15:39

Каминская рассказала правду про отъезд из Украины, и почему не могла чистить картошку как АстафьеваВидео

Реклама
15:08

Как не остаться без волос: семь типичных ошибок при мытье головы

14:52

Из Франции в Украину привезли мощную ракетную установку LRU - РезниковВидео

14:52

"Труха вместо мозгов": Ефросинина прошлась по российской телеведущей, которая захотела ехать на фронт

14:50

Переборщила с пластикой: дочь Успенской сделала из себя Алсу

14:43

Известная российская модель снялась с пропагандистской символикой на обложке известного глянца

14:38

Дело 10-ти минут: как сделать так, чтобы телефон меньше разряжался

14:30

Европа все больше и больше закупает российского газа - Financial TimesВидео

14:01

Дорофеева рассказала, как справляется с хейтом из-за своего романа с КацуринымВидео

13:53

Блэкаут в Украине: как обеспечить себя освещением, водой и едойВидео

13:33

Прикрывал отход и был покаран: ВСУ ликвидировали офицера-оккупанта из Белгородской области

13:08

В Литве прокомментировали отмену концертов Лободы и запрет на въезд в страну

13:05

В НАТО вновь рассматривают план передачи ВСУ истребителей МиГ-29 и F-16 - адмирал СтавридисВидео

13:00

Гороскоп на завтра 30 ноября 2022: Рыбам – суета и работа, а Львам – экономия сил

12:54

Ей было 37 лет: в России нашли мертвой популярную актрису.

12:54

Словакия передала Украине 30 единиц БМП1 взамен на танки Leopard от Германии

Реклама
12:41

В Кремле передумали вести переговоры с Украиной: мозолит "украинская позиция"Видео

12:36

Украина мобилизовала всю страну на войну, а Россия - нет: генерал из США дал прогноз на сраженияВидео

12:28

Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник

12:18

Гороскоп Таро на декабрь 2022 для Раков, Львов и Дев: что принесет первый месяц зимыВидео

11:56

Чай, чай, выручай: кому, когда и сколько чая можно пить для максимальной пользыВидео

11:51

"Иначе Украина не сможет победить": Кулеба заявил, что странам НАТО стоит увеличить производство оружияВидео

11:43

Березы и заснеженная тундра: дом Dior оскандалился из-за русских мотивов в новой рекламеВидео

11:17

В Израиль приехали украинские офицеры для переговоров о системы предупреждения ракетных ударов - СМИ

11:01

Какой будет погода на Новый год и Рождество 2023: синоптик рассказал, ждать ли зимней сказкиВидео

10:53

"Наши войска готовы, ракеты заряжены": в ВСУ прокомментировали ожидание массированной ракетной атаки РФВидео

10:42

"Эта девушка родила 4 месяца назад": раздетая Тодоренко похвасталась телом и рассказала о комплексах

10:22

Гороскоп на сегодня 29 ноября: Овны проявят креативность, а Козероги воплотят мечты

10:21

В чем встречать Новый год 2023, чтобы задобрить Черного Водяного Кролика и стать счастливой

10:00

Сооснователь холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел 800 спасательных жилетов для военных моряков

09:56

Киев впервые с 23 ноября перешел на стабилизационные отключения: в ДТЭК сказали, какие графики действуютВидео

09:48

"ФРГ не будет стрелять по ракетам РФ": Качинський призвал отдать ПВО Patriot Украине вместо ПольшиВидео

09:47

Важно знать несколько правил: сколько хранится квашеная капуста и как "продлить ее жизнь"

09:45

ПВО, вооружение и 270 млн евро: глава МИД Швеции анонсировал рекордный пакет помощи для Украины

09:42

Декабрь порадует украинцев погодой: синоптики рассказали, ждать ли минусов и снега

09:35

Гороскоп на декабрь 2022 для Дев: роковая встреча, отмена поездки и ссора в семьеВидео

Реклама
09:09

США объявят о новой помощи для энергосистемы Украины - Reuters

09:08

Украинцев начали обеспечивать бесплатными дровами: как получитьВидео

09:03

Будут еще 2-3 волны: Свитан рассказал, сколько ракет осталось у России

09:00

В ЦАР неизвестный самолет разбомбил местоположение боевиков ЧВК "Вагнера"Видео

08:37

Путин поступает "абсолютно мерзко": в Белом доме отреагировали на ракетные атаки РФ по Украине

08:31

"Это не конец света": в Укрэнерго расскзали, каким будет возможный блэкаут в УкраинеВидео

08:30

Что подарить мужу на Новый год 2023: яркие идеи и потрясающие сюрпризыВидео

08:18

Киев завалит снегом: киевлянам назвали дату опасной погодыВидео

08:12

Соглашения и компромиссы с Кремлем нереальнымнение

07:49

Гороскоп на декабрь 2022 для всех знаков Зодиака: Тельцам – деньги с неба, а Весам – фриланс

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буря
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять