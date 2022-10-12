Франция обещает передать Украине три обновленных аналога HIMARS – BBC

РСЗО LRU M270 могут появиться на вооружении армии Украины / Скриншот YouTube

Франция пообещала передать Киеву три своих ракетных установки LRU M270. Речь идет об обновленном аналоге американских HIMARS на гусеничном ходу. Всего у французов 12 таких установок, еще 40 LRM M270 (немодернизированных РСЗО) на консервации.

Как сообщает BBC со ссылкой на собственные источники, об этом говорилось на встрече союзников в формате Рамштайн в Брюсселе 12 октября.

Согласно предварительным сведениям, Париж обещает передать Киеву 3 ракетных установки LRU M270. Это обновленный аналог американских ракетных систем HIMARS на гусеничном ходу.

Журналисты, ссылаясь на экспертов по вооружениям проекта Oryx, отметили, что у Франции на ходу 12 установок LRU. Еще 40, немодернизированных LRM M270, остаются на складах.

Напомним, в начале октября посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что украинская и американская стороны обсуждают возможность поставок Киеву ракет, дальность которых больше, чем у тех, которые используются в РСЗО HIMARS. Дипломат отметила, что Киев готов обсуждать с Западом вопросы относительно целей в случае получения ракет дальностью больше 100 км.

Новые поставки HIMARS Украине от США

Глава Белого дома Джо Байден 4 октября позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По итогам разговора стало известно, что Вашингтон приготовил для Киева новый пакет военной помощи на сумму 625 миллионов долларов, в который включили и дополнительные ракетные установки HIMARS.

Министр обороны Алексей Резников 11 октября сообщил, что Украина уже получила 4 дополнительных единицы HIMARS. Информацию подтвердил и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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