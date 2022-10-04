Киев обсуждает с США поставки ракет дальнобойнее HIMARS - посол Украины / коллаж фото Википедия, Reuters

Власти Украины обсуждают с властями США поставки ракет, которые имеют радиус действия выше, чем у систем залпового огня HIMARS. Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в эфире американского телеканала CNN.

"Мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Дискуссии сейчас идут", - сказала она.

Отвечая на вопрос ведущего, предоставит ли Украина США право контролировать выбор целей в случае поставок ракет с дальностью полета более ста километров, Маркарова была дипломатична сверх меры.

"Мы всегда тесно работаем с нашими партнерами. Наши министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы. Обсуждения идут также на базе Рамштайна . Так что я не думаю, что между нами есть какое-то недоразумение", ‒ говорит она.

Ракеты ATACMS

Американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS. Различные модификации ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока что Украина получала в HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км используют для ударов по складам и штабам в тылу захватчиков.

HIMARS для ВСУ

Ранее руководитель ОП Андрей Ермак заявил о том, что достигнута договоренность с союзниками относительно передачи Украине 25-30 единиц РСЗО HIMARS и MLRS.

В то же время он подчеркнул, что сейчас именно логистика доставки ракет для РСЗО является ключевым вопросом.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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