Дальнобойные ракеты для HIMARS: Украина сделала США неожиданное предложение

РСЗО HIMARS на службе ВСУ / The Washington Post/Anastasia Vlasova

Украина предложила Соединенным Штатам согласовывать потенциальные цели в случае передачи ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для РСЗО HIMARS.

О новом предложении украинской стороны идет речь в материале CNN.

Поясняется, что украинские власти теперь предлагают США полную и постоянную информацию о списке потенциальных российских целей.

Отмечается, что прозрачность в сущности дает США "право вето" на действия Украины по отдельным видам вооружений от союзников и предназначена для того, чтобы убедить Вашингтон в том, что предоставление дальнобойных ракет не приведет к ударам по территории РФ, чего опасаются США.

Ракеты ATACMS

Американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS. Различные модификации ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока что Украина получала в HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км используют для ударов по складам и штабам в тылу захватчиков.

HIMARS для ВСУ

Ранее глава ОП Андрей Ермак заявил о том, что достигнута договоренность с союзниками относительно передачи Украине 25-30 единиц РСЗО HIMARS и MLRS.

В то же время он подчеркнул, что сейчас именно логистика доставки ракет для РСЗО является ключевым вопросом.

Как известно, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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