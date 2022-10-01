ВСУ нужнее: Франция вместо Дании поставит Украине партию мощных САУ Caesar

Французские САУ Caesar передадут ВСУ / Wikipedia

Франция может передать Вооруженным силам Украины от 6 до 12 самоходных орудий Caesar, взятых из партии, которая была заказана Данией.

Ведется техническое обсуждение, а сделка является предметом принципиального политического соглашения между тремя правительствами, сообщает издание Le Monde.

"Это было обнаружено в ходе переписки в последние недели между президентом Эммануэлем Макроном, его украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Дании Метте Фредериксеном", - пишет французское издание.

Отмечается, что партия, из которой могут быть взяты дополнительные гаубицы, была заказана Данией в 2017 году, когда был подписан контракт на поставку 15 гаубиц. В 2019 году Дания расширила заказ на ещё 4 орудия. Поставками занимается производитель гаубиц – компания Nexter.

При этом Дания согласна отказаться от части партии, поскольку орудия все еще находятся в процессе технической проверки или даже не все из них соответствуют спецификациям, первоначально установленным датской стороной. В свою очередь Украина, которая довольна эффективностью Caesar, готова принять орудия в текущем виде.

"Ни в Елисейском дворце, ни в Министерстве вооруженных сил операцию комментировать не пожелали", - указывает издание.

В статье идет речь о том, что гаубицы Caesar, которые производились для Дании, являются более тяжелой моделью, чем те, которые использует французская армия – вес 32 тонны против 18 тонн, установлены на 16 колесах вместо 12, и могут нести до 36 снарядов вместо 18, а их кабина более защищена.

"Caesar – идеальный инструмент для контрбатарейной борьбы, обнаружения и уничтожения вражеской артиллерии до того, как она обнаружит вас", – подчеркнул военный источник издания.

Caesar – французская 155-мм самоходная артиллерийская установка. Она предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Во Франции они состоят на вооружении с 2007 года.

Такая пушка может применять весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО, в том числе кассетные. Максимальная дальность стрельбы 42 км. Из этой техники можно делать 6 выстрелов в минуту.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что украинские защитники уже используют такие гаубицы на фронте. Он отметил, что артиллеристы ВСУ быстро, фактически за 2-3 часа овладели новыми САУ, и опубликовал фото их использования.

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