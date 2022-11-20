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Украина получила французские системы ПВО Crotale - министр обороны Франции

20 ноября 2022, 13:49

Помимо всего прочего, говорит министр обороны Франции Себастьен Лекорню, французские офицеры будут обучать украинских солдат.

Crotale, Caesar
Система ПВО Crotale и САУ Caesar / https://ua.depositphotos.com и Википедия

В рамках очередной поставки официальный Киев получил от Франции две ракетные батареи ПВО Crotale и две реактивные системы залпового огня (LRU), предназначенные для нанесения глубокого наземного удара. Об этом сказал министр обороны Франции Себастьен Лекорню сказал в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

Как говорит чиновник, фонд денежной поддержки Украины в размере 200 млн евро также был успешно утвержден парламентом страны. Он говорит, что такое решение позволит украинцам размещать заказы на оборудование у французских компаний и обеспечивать содержание, обслуживание и ремонт ранее поставленных ВСУ систем.

Помимо всего, говорит Лекорню, французские офицеры будут обучать украинских солдат.

"Наша цель — для начала — поддержать 2000 человек из 15 тысяч, предложенных Европейским союзом. 400 украинских военных уже прошли обучение, в частности на той технике, которую мы поставляем", — рассказал министр.

Кроме того, говорит министр, с самого начала полноценного военного вторжения РФ в Украину Франция отправила в Киев 18 самоходный артиллерийских установок Caesar, взятых со складов армии.

Crotale

В переводе с французского — "гремучая змея". Комплекс обеспечивает пуск до 8 ракет VT-1 с радиокомандой системой наведения, они обеспечивают перехват целей со скоростью до 1800 км/ч. Количество целей, которые могут обстреливаться одновременно, составляет до 4 единиц, а скорость реакции комплекса составляет всего пять секунд благодаря цифровизации комплекса.

Характеристики:

  • Дальность уничтожения целей составляет до 10 км;
  • Высота поражения целей до 6 км.

Помощь Франции для ВСУ

Себастьен Лекорню отмечал, что во Франции идут дискуссии по поставкам еще шести САУ Caesar и помимо того, Париж изучает украинский запрос на поставки ракет для ударов по наземным целям. Министр пояснил, что французские военные ранее разместили заказы на новые установки Caesar взамен переданных Украине.

Также Париж выделил 100 млн евро в фонд, который Украина может по своему усмотрению тратить на закупки чего-либо при условии, что поставщиком будет Франция. В частности, поступил заказ французской фирме, которая поставляет понтонные мосты.

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