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"Гремучая змея" прикроет небо: Франция вооружит ВСУ мощными ЗРК Crotale

16 октября 2022, 17:35

Украина сможет развернуть батареи Crotale за два месяца, в течение которых украинские военные научатся их использованию.

ЗРК Crotale
ЗРК Crotale вооружат ВСУ / mil.in.ua

Франция передаст Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Crotale для борьбы с оккупантами РФ, заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.

"Они будет особенно полезны в борьбе с беспилотниками и воздушными бомбардировками", - цитирует его Associated Press.

Он пояснил, что согласно планам, Украина сможет развернуть батареи Crotale за два месяца, в течение которых украинские военные научатся их использованию.

Французский министр обороны напомнил, что Франция располагает 12 батареями этих ПВО, но не уточнил, сколько из них направят Украине. Также Лекорню сказал, что выбывшие из состава французских вооруженных сил ЗРК Crotale сменят более современные системы ПВО Mamba.

Кроме того, он также сообщил, что до 2 тысячи украинских военных пройдут обучение во французских военных частях. Несколько недель их будут обучать ведению боя, использованию французской техники, навыкам, связанным с тылом и снабжением.

Помощь Франции для ВСУ

Лекорню отметил, что идут дискуссии по поставкам еще шести САУ CAESAR, и помимо того, Париж изучает украинский запрос на поставки ракет для ударов по наземным целям. Министр пояснил, что французские военные ранее разместили заказы на новые установки CAESAR взамен переданных Украине.

Также Париж выделил 100 млн евро в фонд, который Украина может по своему усмотрению тратить на закупки чего-либо при условии, что поставщиком будет Франция. В частности, поступил заказ французской фирме, которая поставляет понтонные мосты.

ЗРК Crotale (фр. — гремучая змея)

Комплекс обеспечивает пуск до 8 ракет VT-1 с радиокомандой системой наведения, они обеспечивают перехват целей со скоростью до 1800 км/ч. Количество целей, которые могут обстреливаться одновременно, составляет до 4 единиц, а скорость реакции комплекса составляет всего пять секунд благодаря цифровизации комплекса.

Характеристики:

  • Дальность уничтожения целей составляет до 10 км;
  • Высота поражения целей до 6 км.

Предусматривается установка комплекса на одно шасси на котором размещается:

  • обзорная РЛС с дальностью обнаружения самолетов до 20 км, РЛС сопровождение целей;
  • оптико-электронная система обнаружения целей, которая, в зависимости от погодных условий, обеспечивает обнаружение на расстоянии от 10 до 19 км.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины получили от Чешской Республики несколько десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты для борьбы с российской агрессией.

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