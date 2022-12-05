'Ракеты добра': в РФ выступили с циничным заявлением о массированной атаке на Украину

В России выдали, что ракеты, которые убивают украинцев и разрушают инфраструктуру, летят с "гуманитарными целями".

В РФ выступили с циничным заявлением о массированной атаке на Украину / УНИАН, pixabay.com

В стране-агрессоре России выступили с циничным заявлением относительно массированной ракетной атаки на Украину. Так, экс-член Госдумы Сергей Марков заявил, что ракетный удар по украинским городам был осуществлен с "гуманитарными целями".

В своем Telegram-канале Марков соврал, что российские войска наносят удары по Украине, потому что ВСУ якобы "наносят удары по энергосистеме и инфраструктуре Донбасса".

"Масштабный гуманитарный ракетный удар начался сейчас по Украине. Видимо по энергосистеме. Этот удар имеет целью прекратить удары ВСУ по энергосистеме и инфраструктуре Донбасса и прекратить теракты, которые киевский режим проводит на территории России", - выдал россиянин.

Более того, он заявил, что российские ракеты, которые убивают украинцев и разрушают инфраструктуру, летят с "гуманитарными целями".

"Можно сказать, что сейчас 100 ракет России в небе с почти гуманитарными целями. Так его и надо называть. Гуманитарный удар. Ракеты добра", - заявил российский террорист.

Ракетная атака на Украину

В понедельник, 5 декабря, в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты выпустили ракеты по украинским городам. "Уже первая волна ракет ушла, их может быть несколько, поэтому могут использовать несколько волн атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия нашей ПВО", - сообщил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По данным украинского военнослужащего Евгения Карася, на территорию Украины летело около 100 ракет. Он подчеркнул, что Украина была готова даже к более мощному удару врага. "Около ста ракет летит. Сообщает офицер, работающий по этим вопросам. Я неисправимый оптимист. Ожидали 150, а то и больше. Это могло перегрузить ПВО. До ста ракет сейчас – наши зенитчики к такому привыкли", - отметил Карась.

В связи с российскими обстрелами в ряде областей Украины ввели экстренные отключения света. В частности, без света осталась часть Одессы. По данным местных СМИ, в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии. Водоснабжение отсутствует везде по городу. Кроме того, о проблемах с электроснабжением возникли в Кривом Роге, Сумской области и на Николаевщине.

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