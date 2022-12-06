Профукали пенсии двух млн россиян: стало известно, сколько РФ спустила на вчерашний обстрел Украины

Российские оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, большинство из них сбила противовоздушная оборона.

Россия потратила около 500 млн долларов на вчерашний обстрел Украины / Минобороны РФ timetolive.ru

Во время массированного обстрела Украины в понедельник, 5 декабря, российские оккупанты спустили на ветер около 500 миллионов долларов, а это невыплаченные пенсии двух миллионов россиян. Такие данные приводит Forbes.

"Россия за 5 декабря выпустила по территории Украины ракеты разных типов, общая сумма которых, по подсчетам Forbes, составляет $400-500 млн", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что, по данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне нанесли удары по Украине такими ракетами: 38 Х-101/Х-555, 22 "Калибра", три Х-22, шесть Х-59 и одна Х-31П.

В Forbes добавляют, что для расчета стоимости всех ракет использовались следующие оценки:

Х-101 – 13 млн долларов;

Х-555 – 4 млн долларов;

"Калибр" – 6,5 млн долларов;

Х-22 – 1 млн долларов;

Х-59 – 0,5 млн долларов;

Х-31П – 0,5 млн долларов.

Таким образом, общая стоимость выпущенных ракет по Украине составляет 400-500 млн долларов.

Ракетная атака на Украину 5 декабря

В понедельник, 5 декабря, в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты выпустили ракеты по украинским городам. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

В результате ракетного удара РФ были повреждены два объекта инфраструктуры. В связи с этим в ряде областей Украины ввели экстренные отключения света. В частности, без света осталась часть Одессы, Кривой Рог, Сумская область и Николаевщина.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили более 60 из более 70 выпущенных ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В стране-агрессоре России выступили с циничным заявлением о массированной ракетной атаке на Украину. Так, экс-член Госдумы Сергей Марков заявил, что ракетный удар по украинским городам был осуществлен с "гуманитарными целями". Кроме того, он соврал, что российские захватчики бьют по Украине, потому что ВСУ якобы "наносят удары по энергосистеме и инфраструктуре Донбасса".

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