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Профукали пенсии двух млн россиян: стало известно, сколько РФ спустила на вчерашний обстрел Украины

6 декабря 2022, 16:53
Российские оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, большинство из них сбила противовоздушная оборона.
обстрел
Россия потратила около 500 млн долларов на вчерашний обстрел Украины / Минобороны РФ timetolive.ru

Во время массированного обстрела Украины в понедельник, 5 декабря, российские оккупанты спустили на ветер около 500 миллионов долларов, а это невыплаченные пенсии двух миллионов россиян. Такие данные приводит Forbes.

"Россия за 5 декабря выпустила по территории Украины ракеты разных типов, общая сумма которых, по подсчетам Forbes, составляет $400-500 млн", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что, по данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне нанесли удары по Украине такими ракетами: 38 Х-101/Х-555, 22 "Калибра", три Х-22, шесть Х-59 и одна Х-31П.

В Forbes добавляют, что для расчета стоимости всех ракет использовались следующие оценки:

  • Х-101 – 13 млн долларов;
  • Х-555 – 4 млн долларов;
  • "Калибр" – 6,5 млн долларов;
  • Х-22 – 1 млн долларов;
  • Х-59 – 0,5 млн долларов;
  • Х-31П – 0,5 млн долларов.

Таким образом, общая стоимость выпущенных ракет по Украине составляет 400-500 млн долларов.

Ракетная атака на Украину 5 декабря

В понедельник, 5 декабря, в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты выпустили ракеты по украинским городам. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

В результате ракетного удара РФ были повреждены два объекта инфраструктуры. В связи с этим в ряде областей Украины ввели экстренные отключения света. В частности, без света осталась часть Одессы, Кривой Рог, Сумская область и Николаевщина.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили более 60 из более 70 выпущенных ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В стране-агрессоре России выступили с циничным заявлением о массированной ракетной атаке на Украину. Так, экс-член Госдумы Сергей Марков заявил, что ракетный удар по украинским городам был осуществлен с "гуманитарными целями". Кроме того, он соврал, что российские захватчики бьют по Украине, потому что ВСУ якобы "наносят удары по энергосистеме и инфраструктуре Донбасса".

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