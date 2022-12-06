Профукали пенсии двух млн россиян: стало известно, сколько РФ спустила на вчерашний обстрел Украины

Во время массированного обстрела Украины в понедельник, 5 декабря, российские оккупанты спустили на ветер около 500 миллионов долларов, а это невыплаченные пенсии двух миллионов россиян. Такие данные приводит Forbes.
"Россия за 5 декабря выпустила по территории Украины ракеты разных типов, общая сумма которых, по подсчетам Forbes, составляет $400-500 млн", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что, по данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне нанесли удары по Украине такими ракетами: 38 Х-101/Х-555, 22 "Калибра", три Х-22, шесть Х-59 и одна Х-31П.
В Forbes добавляют, что для расчета стоимости всех ракет использовались следующие оценки:
- Х-101 – 13 млн долларов;
- Х-555 – 4 млн долларов;
- "Калибр" – 6,5 млн долларов;
- Х-22 – 1 млн долларов;
- Х-59 – 0,5 млн долларов;
- Х-31П – 0,5 млн долларов.
Таким образом, общая стоимость выпущенных ракет по Украине составляет 400-500 млн долларов.
Ракетная атака на Украину 5 декабря
В понедельник, 5 декабря, в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты выпустили ракеты по украинским городам. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.
В результате ракетного удара РФ были повреждены два объекта инфраструктуры. В связи с этим в ряде областей Украины ввели экстренные отключения света. В частности, без света осталась часть Одессы, Кривой Рог, Сумская область и Николаевщина.
Силы противовоздушной обороны Украины сбили более 60 из более 70 выпущенных ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В стране-агрессоре России выступили с циничным заявлением о массированной ракетной атаке на Украину. Так, экс-член Госдумы Сергей Марков заявил, что ракетный удар по украинским городам был осуществлен с "гуманитарными целями". Кроме того, он соврал, что российские захватчики бьют по Украине, потому что ВСУ якобы "наносят удары по энергосистеме и инфраструктуре Донбасса".
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