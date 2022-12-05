Мало ракет для атак по Украине: в ГУР предупредили, что РФ будет "кошмарить" прифронтовые территории

Массово обстреливать Украину оккупанты уже не смогут. Однако у них много ракет меньшего радиуса действия, поэтому будут страдать прифронтовые регионы.

Запасы высокоточных ракет в РФ на критическом уровне, говорят в ГУР/ Reuters, УНИАН

У страны-агрессора России запасы высокоточных ракет уже на критическом уровне. Поэтому российские оккупанты не смогут часто и массово бить ракетами по всей Украине.

Из-за окончания ракетных запасов захватчики теперь не могут себе позволить массированных ракетных обстрелов Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Что касается "Калибров" и "Искандеров", то их запасы гораздо ниже и критически ниже. И в целом такой массированной тактики, регулярной они уже не могут себе позволить. Другое дело, что это не уменьшает убытки, поражения украинской инфраструктуры. Это для нас серьезное испытание", – отмечает Юсов.

В то же время он подчеркнул, что Украина выстоит, в том числе благодаря помощи международных партнеров.

Юсов отметил, что оккупанты имеют целью сломать дух украинцев и вынудить их к капитуляции. Но у захватчиков ничего не получится, подчеркнул представитель ГУР.

В то же время он предупредил, что хоть в РФ и мало запасов высокоточного ракетного вооружения, у них еще много ракет меньшего радиуса действия типа С-300. Поэтому от обстрелов могут страдать прифронтовые Херсон, Запорожье, Харьков, Сумы.

Ракетная атака оккупантов по Украине 5 декабря

Напомним, в понедельник, 5 декабря, РФ вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

Украинский военнослужащий Евгений Карась сообщил, что россияне выпустили по территории Украины около 100 ракет. В результате ракетного удара в ряде областей Украины применили экстренные отключения электроэнергии.

В результате ракетного удара РФ были повреждены два объекта инфраструктуры. Как рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко были повреждены объекты инфраструктуры в Одесской области, как минимум один человек госпитализирован. В Укрэнерго рассказали, что некоторые ракеты попали в энергетические объекты.

Также сообщалось, что на территории Молдовы упала ракета во время ракетного удара российских захватчиков по Украине. Ее остатки обнаружили пограничники, патрулировавшие территорию, во фруктовом саду вблизи города Бричень, сообщили в Министерстве внутренних дел Республики Молдова.

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