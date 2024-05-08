Крым станет 'больным' местом россиян: раскрыты преимущества ATACMS над Storm Shadows

Ранее Украина наносила удары по оккупантам в Крыму британскими Storm Shadows. Но все изменила новая американская помощь.

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Какой прорыв совершат ATACMS в борьбе за Крым? Читайте на Главреде / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, uk.wikipedia.org

Дальнобойные ракеты ATACMS сделают Крым для России "болезненным" в военном смысле, убежден аналитик Филип Карбер.

Как пишет Business Insider, Крым имеет для Украины решающее значение в военной стратегии. Карбер называет поставку ATACMS для Украины дальностью до 300 км "существенным прорывом".

Это оружие, подчеркнул он, способно сделать Крым "болезненным" для пребывания на полуострове российского оккупационного контингента.

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Главное преимущество ATACMS над Storm Shadows, которыми украинская армия наносила массированные удары по военной инфраструктуре РФ в Крыму, заключается в их скорости. Американское оружие преодолевает значительно большие расстояния за значительно меньшее время.

ATACMS в Украине - главное

США уже второй раз передали Украине ATACMS до 300 км - они вошли в первый пакет новой помощи на сумму 1 млрд долларов.

Первые поставки этих ракет в марте 2024 года осуществлялись тайно и стали приятным сюрпризом даже для Киева.

ATACMS - характеристики / Инфографика Главреда

Отмечалось, что Вашингтон разрешил ими бить по объектам россиян в Крыму. Ранее это было "красной линией" Администрации Байдена. Но терпение Соединенных Штатов, как писали СМИ, лопнуло, когда Россия начала атаковать Украину и ее критическую инфраструктуру северокорейской "баллистикой".

Известно, что Украина уже применила эти ракеты для по меньшей мере нескольких ударов по живой силе оккупантов на передовой - в частности во время атаки на полигон захватчиков в Луганской области.

Кроме того, СМИ сообщали о странном пожаре на позициях пусковых установок "Искандер-М" в Крыму на фоне атаки ATAMCS на полуостров.

Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.

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