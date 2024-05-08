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Количество людей с синим "загаром" растет: РФ на гидроцикле штурмует остров Нестрига

Руслана Заклинская
8 мая 2024, 18:33
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Россияне могут усиливать попытки захвата острова и привлекать больше техники, отметил представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.
Количество людей с синим 'загаром' растет: РФ на гидроцикле штурмует остров Нестрига
Россияне штурмуют остров Нестрига на квадроцикле / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского

Россияне не оставляют попыток захватить остров Нестрига в Херсонской области, который недавно освободили ВСУ. Во время штурмов оккупанты задействовали даже гидроцикл. Об этом рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Вчера они уже гидроцикл применили. Это что-то новенькое. Но это так же не помогло. Количество людей в российской форме с "загаром" синего цвета на берегу этого острова только растет", - подчеркнул он.

Плетенчук отметил, что большое количество потерь у россиян связано с тем, что они вынуждены проводить штурмовые действия с воды, а там открытая местность, поэтому их планы усложняются. Он также не исключил, что оккупанты будут усиливать попытки захвата острова, привлекая больше техники.

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"Для них это и в пропагандистском смысле потеря, и в тактическом. Потому что это правый берег. И они себе хотят такой себе маленький плацдарм там", - отметил Плетенчук.

По его словам, ситуация сложная, но контролируемая. Относительно попыток врага "зачистить" украинский плацдарм в Крынках, Плетенчук заявил, что сначала российским войскам следует собрать трупы своих погибших, "если смогут их отобрать у местных собак и лисиц".

Освобождение острова Нестрига - подробности

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили остров Нестрига в Херсонской области. Остров является частью Национального природного парка "Нижнеднепровский" и расположен на реке Днепр, между селами Велетенское и Старая Збурьевка.

Также главком ВСУ сообщил, что ситуация на юге, в частности в Запорожской и Херсонской областях, остается напряженной. На Херсонском направлении украинским подразделениям удалось продвинуться в районе Великанского и установить контроль над островом Нестрига.

Как сообщал Главред, оккупанты пытаются выбить ВСУ из Крынков и закрепиться на острове Нестрига. Представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне ежедневно пытаются восстановить свое положение, но все их штурмы безуспешны.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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