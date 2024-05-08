Догнали Россию: в 'Укроборонпром' заявили о массовом производстве аналогов Shahed

Гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин заявил, что Украина в 2024 году догнала Россию по производству дронов-камикадзе, аналогичным Shahed-131 и Shahed-136.
В интервью изданию "АрміяInform" Сметанин рассказал, что уже подписан ряд контрактов с частными производителями, в основном это касается лицензионного производства. Так, в частности, речь идет о производстве дронов. Поскольку частные предприятия не могут обеспечить нужное количество, поэтому подписывают лицензионное соглашение, и к производству привлекаются предприятия "Укроборонпрома".
"И это уже дало свои результаты. В 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников", - сказал Сметанин.видео дня
Он подтвердил слова министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, который заявил, что "то, что на России взрывается, - это все наше".
Также для разработки новых видов вооружений привлечено очень большое количество частных предприятий-разработчиков, ученых. Есть разработки более инновационные, есть такие, которые соответствуют завтрашнему дню, сообщил гендиректор "Укроборонпрома".
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Напомним, что в Украине начнут крупное производство оружия. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Дания и Канада согласились профинансировать производство оружия оборонной промышленностью Украины.
США срочно отправили оружие Украине. Определенное вооружение доставят в Украину срочно, тогда как транспортировка другого оружия может занять определенное время, рассказал представитель Минобороны США Патрик Райдер.
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