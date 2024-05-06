В Украине начнут крупное производство оружия: Камышин раскрыл детали

В Украине будут производить бронетехнику и системы беспилотных и летательных, и наземных комплексов.

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В Украине будут изготавливать оружие для ВСУ/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 38 отдельная бригада морской пехоты

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Дания и Канада согласились профинансировать производство оружия оборонной промышленностью Украины.

"У нас есть дополнительные незаконтрактованные способности и мы хотим, чтобы они были профинансированы за счет европейских средств. У нас есть инициатива, которую мы называем "Оружейники", и по этой инициативе уже две первые страны согласились профинансировать производство в Украине. Это Дания и Канада. Мы ищем дополнительные средства сегодня для того, чтобы производить больше в Украине", - рассказал министр на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина, передает "Европейская правда".

Он уточнил, что речь идет о производстве бронетехники и заканчивая системами беспилотных и летательных, и наземных комплексов.

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"Сегодня все эти вещи можно производить в Украине в большем объеме. Это самый быстрый и правильный способ, как помочь нашим Силам обороны", - резюмировал Александр Камышин.

Кто такой Александр Камышин? Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, бывший председатель правления Укрзализныци. До того, как возглавил Укрзализныцю, - менеджер в Dragon Capital и SCM, основатель компаний Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm и Fortior Capital, сообщает "Википедия".

Напомним, что США выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Этот пакет будет включать в себя критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot, дроны и другое оборудование, ракеты и артиллерийские боеприпасы.

В Британии заявили, что Киев имеет право бить британским оружием по целям в РФ. Руководитель британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Киев должен самостоятельно решать, наносить ли удары по целям в России британским оружием.

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