В Украине начнут крупное производство оружия: Камышин раскрыл детали

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Дания и Канада согласились профинансировать производство оружия оборонной промышленностью Украины.
"У нас есть дополнительные незаконтрактованные способности и мы хотим, чтобы они были профинансированы за счет европейских средств. У нас есть инициатива, которую мы называем "Оружейники", и по этой инициативе уже две первые страны согласились профинансировать производство в Украине. Это Дания и Канада. Мы ищем дополнительные средства сегодня для того, чтобы производить больше в Украине", - рассказал министр на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина, передает "Европейская правда".
Он уточнил, что речь идет о производстве бронетехники и заканчивая системами беспилотных и летательных, и наземных комплексов.
"Сегодня все эти вещи можно производить в Украине в большем объеме. Это самый быстрый и правильный способ, как помочь нашим Силам обороны", - резюмировал Александр Камышин.
Кто такой Александр Камышин?
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, бывший председатель правления Укрзализныци. До того, как возглавил Укрзализныцю, - менеджер в Dragon Capital и SCM, основатель компаний Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm и Fortior Capital, сообщает "Википедия".
Напомним, что США выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Этот пакет будет включать в себя критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot, дроны и другое оборудование, ракеты и артиллерийские боеприпасы.
В Британии заявили, что Киев имеет право бить британским оружием по целям в РФ. Руководитель британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Киев должен самостоятельно решать, наносить ли удары по целям в России британским оружием.
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