РФ выбрала новые цели: в ВСУ назвали, куда враг массированно ударит ракетами

Оккупанты планируют проведение последующих атак, подчеркнул Илья Евлаш.

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Илья Евлаш предупредил об угрозе нового удара РФ / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, скриншот, ГСЧС

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал о том, что российские войска, скорее всего, готовятся к новому массированному обстрелу Украины.

Враг может бить по объектам энергетики, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

"Вероятнее всего, что враг планирует и готовится к проведению последующих атак. Мы не можем знать наверняка их стратегический замысел. Однако вероятнее всего, что сейчас противник сейчас анализирует результаты, которые он нанес в последние месяцы по нашей энергетике", - отметил представитель ВС.

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При этом он пояснил, что для новых массированных ударов оккупанты должны накопить необходимое число ракет.

"Он (враг - ред.) не может использовать все под ноль. В частности, должен оставаться какой-то стратегический запас. Поэтому мы видим сейчас такое несколько затишье. Перед тем мы видели определенным образом неиспользование беспилотников типа "Шахед", - сказал он.

Евлаш также добавил, что в Воздушных силах наблюдают, как враг снова активизировался, начав меньше использовать своих ракет разных типов: "Однако еще серьезной проблемой остается использование КАБов".

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее появился тревожный прогноз по новым ракетным ударам. Российские оккупанты сознательно наносят ракетные удары по жилым домам и инфраструктуре Украины с целью уничтожения мирного населения, заявил военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

Напомним, в ВСУ объяснили ракетные удары по Украине. Российские захватчики не остановятся, пока не достигнут своих "целей", или пока ВСУ не сорвут их планы, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Как сообщалось ранее, в Киеве усиливают безопасность на Пасху. В Киевской городской военной администрации предупредили об угрозе провокаций или ракетных обстрелов в этот день.

Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

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