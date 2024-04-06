Под угрозой четыре крупных города: в ВСУ раскрыли направление наступления РФ

Бои в Покровском районе имеют решающее значение, рассказали украинские защитники.

https://glavred.info/ukraine/pod-ugrozoy-chetyre-krupnyh-goroda-v-vsu-raskryli-napravlenie-nastupleniya-rf-10555856.html Ссылка скопирована

/ колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Российские оккупанты штурмуют село Новомихайловку Покровского района Донецкой области. Сейчас там постоянно идут бои.

Накануне в районе Новомихайловки российские войска попытались прорвать оборону украинских войск, говорится в материале Currenttime.

"Семь единиц бронетехники поехали с пехотой на штурм. К счастью, не доехали. Из семи единиц две только вернулись назад, пять были уничтожены. И, соответственно, пехота тоже", - рассказали украинские военные.

видео дня

По их словам, подобные штурмы в их районе происходят ежедневно: Новомихайловка имеет стратегическое значение.

"Если они захватят Новомихайловку, они откроют себе дорогу на Угледар. Соответственно, будут открыты ворота в Курахово, а из Курахово уже в Покровск, Селидово, Славянск. Они выходят на оперативное пространство", – объясняют они положение на фронте под Донецком.

Бойцы ВСУ добавили, что РФ по несколько раз в день организовывает массированные штурмы с большим количеством пехоты, техники.

"Они пытаются нас штурмовать, но пока, слава богу, у них не получается", – добавили украинские защитники.

Ситуация на фронте

Ранее Александр Сырский раскрыл критическую ситуацию на фронте. На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка остается напряженной, сообщил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что оккупанты захватили Водяное и продвинулись в Ивановском. Российские оккупанты продвинулись на Донецком направлении. Аналитики также сообщили, что уточняют линию соприкосновения возле Вербового Запорожской области.

Президент Владимир Зеленский рассказал о действиях, которые не дают РФ продвигаться. Украинским защитникам удалось стабилизировать позиции на фронте в условиях дефицита снарядов. Российские оккупанты не могут продвигаться вперед.

/ Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред