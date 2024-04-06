Под угрозой четыре крупных города: в ВСУ раскрыли направление наступления РФ

Российские оккупанты штурмуют село Новомихайловку Покровского района Донецкой области. Сейчас там постоянно идут бои.
Накануне в районе Новомихайловки российские войска попытались прорвать оборону украинских войск, говорится в материале Currenttime.
"Семь единиц бронетехники поехали с пехотой на штурм. К счастью, не доехали. Из семи единиц две только вернулись назад, пять были уничтожены. И, соответственно, пехота тоже", - рассказали украинские военные.
По их словам, подобные штурмы в их районе происходят ежедневно: Новомихайловка имеет стратегическое значение.
"Если они захватят Новомихайловку, они откроют себе дорогу на Угледар. Соответственно, будут открыты ворота в Курахово, а из Курахово уже в Покровск, Селидово, Славянск. Они выходят на оперативное пространство", – объясняют они положение на фронте под Донецком.
Бойцы ВСУ добавили, что РФ по несколько раз в день организовывает массированные штурмы с большим количеством пехоты, техники.
"Они пытаются нас штурмовать, но пока, слава богу, у них не получается", – добавили украинские защитники.
Контрнаступление ВСУ 2024
В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.
Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.
Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.
Ситуация на фронте
Ранее Александр Сырский раскрыл критическую ситуацию на фронте. На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка остается напряженной, сообщил главнокомандующий ВСУ.
Напомним, что оккупанты захватили Водяное и продвинулись в Ивановском. Российские оккупанты продвинулись на Донецком направлении. Аналитики также сообщили, что уточняют линию соприкосновения возле Вербового Запорожской области.
Президент Владимир Зеленский рассказал о действиях, которые не дают РФ продвигаться. Украинским защитникам удалось стабилизировать позиции на фронте в условиях дефицита снарядов. Российские оккупанты не могут продвигаться вперед.
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