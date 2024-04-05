Уничтожили самолеты вместе с пилотами: ВСУ и ГУР атаковали сразу три аэродрома в РФ

Украинские силы атаковали аэродромы в Курске, Энгельсе и Ейске.

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Украинские силы атаковали сразу три российских аэродрома / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, structure.mil.ru

Украинские силы мастерски и мощно влупили по трем аэродомам России. В результате этого были серьезно повреждены российские бомбардировщики Ту-95МС. Об этом сообщили источники в Силах обороны Украины, сообщает РБК-Украина.

Мощный удар дронами нанесли в ночь на 5 апреля Вооруженные силы Украины вместе с Главным управлением разведки. Сообщается, что минимум на аэродроме Энгельс-2 были повреждены минимум три стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Также погибли 7 оккупантов, среди которых могли быть и пилоты самолетов.

На аэродроме в Ейске украинские дроны уничтожили минимум 4 российских оккупантов и еще два вражеских Су-25. Эти самолеты полностью сгорели.

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Кроме того украинские силы ударили по аэродрому в Курске.

"Ночь на 5 апреля стала одной из самых черных для российской стратегической авиации и авиации в целом. Последствия только этой атаки будут ощутимы для оккупантов в долгосрочной перспективе. Но это не последняя подобная операция, мы, как говорится, "еще не начинали", - заявил собеседник из ГУР.

Самолет Су-25 Су-25 — одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также маловысотные воздушные, медленные цели. Примерная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов.

Атака дронов на авиабазу Морозовск в РФ 5 апреля

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 апреля СБУ и ВСУ мощно ударили по аэродрому Морозовск. Сообщалось, что в результате атаки по меньшей мере 6 самолетов врага были уничтожены, а еще 8 существенно повреждены.

Также отмечалось, что на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34 - именно такие самолеты Россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовых украинских городах. Кроме техники, потери понес и личный состав войск РФ. Около 20 оккупантов были ликвидированы или ранены.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал интересные детали атаки на авиабазу РФ. Он отметил, что россияне сегодня получили новую партию самолетов и сразу понесли втрое большие потери среди воздушных судов.

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