Потеряли сразу 6 самолетов: Коваленко рассказал интересные детали атаки на авиабазу РФ

Россияне сегодня получили новую партию самолетов и сразу понесли втрое большие потери среди воздушных судов.

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Коваленко рассказал интересные детали атаки на авиабазу РФ/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, wikimedia.org

Российские оккупанты потеряли сразу шесть самолетов после того, как в ночь на 5 апреля был совершен удар дронами по авиабазе Морозовск в стране-агрессоре России. Еще восемь вражеских воздушных судов были повреждены.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко обратил внимание на интересную деталь. Он отметил, что именно сегодня, 5 апреля, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала первую в 2024 году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в количестве двух единиц. Эти самолеты были изготовлены на Новосибирском авиазаводе (НАЗ) им. Чкалова.

"Этой же ночью был нанесен очередной удар некоторыми дронами по авиабазе Морозовск, где размещалось на момент удара не менее 19 Су-34, 1 Су-30, 5 Су-27 и нескольких единиц вертолетной техники, в том числе Ми-8", - отметил Коваленко. видео дня

Он напомнил, что, согласно предварительным данным, было уничтожено шесть единиц вражеской техники и повреждено восемь.

"Напомню, что в ночь на 17 декабря 2023 года на авиабазе Морозовск так же имел место инцидент, в ходе которого как минимум один Су-34 потерял баланс земля/воздух. В общем 2 самолета передали, 6 потеряли. Не знаю как вам, а как по мне - отличный баланс!", - подытожил Коваленко.

Что известно о самолете Су-34? Су-34 – советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого". Самолет Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

Атака дронов на авиабазу Морозовск в РФ 5 апреля

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 апреля СБУ и ВСУ мощно ударили по аэродрому Морозовск. Сообщалось, что в результате атаки по меньшей мере 6 самолетов врага были уничтожены, а еще 8 существенно повреждены.

Также отмечалось, что на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34 - именно такие самолеты Россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовых украинских городах.

Кроме техники, потери понес и личный состав войск РФ. Около 20 оккупантов были ликвидированы или ранены.

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