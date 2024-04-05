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Всплыл еще один "грешок" любовницы Путина Кабаевой: растранжирила деньги не туда

Алёна Воронина
5 апреля 2024, 15:38
Стало известно, что деньги из своего фонда, которые Кабаева должна была тратить на благотворительность, любовница Путина пустила на РПЦ и свое шоу.
Алина Кабаева
Всплыл еще один "грешок" любовницы Путина Кабаевой/ коллаж: Главред, фото: скрин, Instagram Кабаевой

Благотворительный фонд российской гимнастки и предполагаемой любовницы диктатора РФ Владимира Путина Алины Кабаевой в прошлом году получил от неизвестных меценатов более 3,5 млрд рублей. Но Кабаева потратила эти средства не на благотворительность, а на помощь Русской православной церкви (РПЦ) в оккупированном Крыму и свое шоу.

Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить" после изучения финансовой отчетности фонда. Отмечается, что "Благотворительный фонд Алины Кабаевой" за 2023 год получил более 3,5 млрд рублей пожертвований. Такая сумма за год была пожертвована впервые. К примеру, за 2022 год фонд любовницы Путина получил лишь 217 млн рублей, а в довоенное время вообще не получал средств от меценатов. При этом имена меценатов остаются неизвестными.

"Несмотря на гигантские пожертвования, фонд практически не увеличил расходы на благотворительность. В 2023-м на нее направили всего 31 млн рублей (в 2022-м - 28 млн). Деньги пошли не детям или ветеранам, а Феодосийской Епархии: их потратят на реставрацию Церкви Стефана, которая расположена в Генуэзской крепости в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что чистая прибыль фонда Кабаевой составила 19,4 млн рублей (годом ранее - всего 286 тыс.).

Фонд любовницы Путина также потратился на проведение фестиваля по художественной гимнастике "Небесная грация" - на это ушло 106 млн рублей. В то же время в Telegram-канале "МО" обратили внимание, что из этой суммы на призы было направлено лишь 1,3 млн рублей. При этом больше всего ушло на декорации - 40,2 млн рублей. Еще 98 тыс. рублей потратили на аренду зала, хотя мероприятие проходило в спортивном комплексе в Сочи, который и так принадлежит Кабаевой.

"Кабаева не нуждается в деньгах. Ее семья владеет имуществом более чем на 10 млрд рублей. Гимнастке принадлежит дом с 25 сотками земли на Рублево-Успенском шоссе за 300 млн рублей. Кабаевой также принадлежит дом площадью 1200 м2 на территории путинской резиденции на Валдае. Самые дорогие владения - пентхаус в сочинском ЖК "Королевский парк" (на фото) площадью 2600 м2 и стоимостью более 500 млн руб", - говорится в сообщении.

Кто такая Алина Кабаева

Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".
В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

Ранее сообщалось, что Алина Кабаева закатила истерику Путину - стала известна причина. Кабаева накричала на террориста Путина во время встречи из-за общих детей.

Также ранее росСМИ удивили фото отвергнутой Кабаевой. Бывшая гимнастка Алина Кабаева засветилась в Минске со своим близким другом.

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