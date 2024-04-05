Угроза захвата Часового Яра: в ВСУ рассказали о сложной ситуации на фронте

В Вооруженных силах Украины прокомментировали ситуация вокруг боев за город Часов Яр Донецкой области.
В ВСУ опровергли появившуюся информацию о том, что российские войска якобы вошли в пригород Часового Яра, сообщает Reuters.
Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер восточной группировки ВСУ Андрей Задубинный.
Вместе с тем в украинские военные признают, что что ситуация в этом районе "очень сложная".
"Ситуация там очень сложная, бои продолжаются, но их (российских войск) там нет. Не верьте российским сообщениям", — добавил Задубинный.
Оккупация Донбасса
Незаконная временная оккупация Донбасса — боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины, начавшиеся в апреле 2014 года и предшествовавшие полномасштабному кровавому вторжению России в Украину 24 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось о тяжелой ситуации на Донбассе. Сложная ситуация сложилась восточнее Часового Яра - там оккупанты зашли в крайние дома. Были штурмы и на многоэтажки, но противнику не удалось закрепиться.
Напомним, ранее мониторинговый канал DeepState сообщал о том, что российские оккупанты продвинулись на Донецком направлении. В частности, им возможно удалось захватить населенный пункт Водяное.
Как сообщал Главред, руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко заявил, что российская оккупационная армия вероятно готовит наступление в Украине в 2024 году, но если агрессор будет действовать так же, как в 2022-м, то атака будет отбита. Мусиенко также назвал два сценария, согласно которым может действовать 150-тысячная группировка войск РФ.
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