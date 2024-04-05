За последние недели Россия полностью уничтожила 80% ТЭЦ в Украине: Шмыгаль назвал угрозы

Российские оккупанты продолжают бить ракетами по нашим энергетическим объектам, уничтожают трансформаторы, генераторы.

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Россия уничтожает украинскую энергетику / коллаж: Главред, фото: pexels

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате массированных ракетных атак РФ в Украине уничтожено 80% теплоэлектроцентралей. Власти ищут оборудование для ремонта энергообъектов.

"К сожалению, Россия продолжает энергетический террор - только за последние недели россияне уничтожили более шести гигаватт мощностей нашей энергосети. Это и гидроэнергетика, и угольная энергетика. Оккупанты продолжают бить ракетами по нашим энергетическим объектам, уничтожают трансформаторы, генераторы. К сожалению, в течение последних недель Россия уничтожила 80 процентов теплоэлектроцентралей", - сказал глава правительства в интервью ERR.

По его словам, в Эстонии есть старое оборудование советского типа, и Украина очень хотела бы получить эти запчасти, которые позволят отремонтировать поврежденные обстрелами блоки электростанций.

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Также Украина вместе с партнерами работает над созданием децентрализованной системы поставок энергии населению.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на пост главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был председателем Ивано-Франковской областной администрации. До государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова – ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Напомним, что РФ почти полностью разрушила одну из крупнейших ТЭС Харьковщины. В результате атаки оккупантов были полностью уничтожены все блоки и повреждено вспомогательное оборудование. Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования.

В ДТЭК показали изнутри уничтоженную ТЭС. Российские оккупанты пытаются оставить Украину без электроэнергии и наносят безжалостные удары по энергообъектам. Видео уже разлетелось в Сети.

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